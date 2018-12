Detidos tres individuos acusados de secuestrar a un mozo en Sanxenxo no verán de 2017

A Garda Civil detivo esta semana a tres individuos polo secuestro de mozo de Sanxenxo (Pontevedra) ocorrido no verán de 2017 na zona da Lanzada. O cuarto dos presuntos autores do ilícito, un veciño de Vigo, xa permanecía en prisión por mor dunha operación de roubo de materiais a empresas de transporte na provincia pola que os catro xa foron apresados en novembro de 2018.

Segundo informa a Benemérita, os detidos son dous veciños do Grove e outro de Sanxenxo, que foron postos en liberdade con cargos polo Xulgado de Instrución Número 2 de Cambados.

Os feitos ocorreron nunha noite do verán de 2017, cando un mozo se atopaba facendo deporte na zona da Lanzada e foi abordado por uns encapuchados no momento en que regresaba ao aparcadoiro a recoller o seu vehículo.

Tal e como relatou a vítima no posto da Garda Civil en Sanxenxo, golpeárono na cabeza cunha arma curta e retivérono no interior do coche coas indicacións de que non levantase a cabeza e lles entregase a carteira e o móbil.

Así, en principio fóronlle subtraídos 240 euros e a tarxeta de crédito coa que retiraron diñeiro en efectivo en varios caixeiros automáticos do municipio, para o que antes o intimidaron e golpearon ata que lles facilitou o PIN.

Seguidamente, como as cantidades non satisfixeran as aspiracións dos secuestradores, obrigaron á vítima a chamar aos seus familiares máis próximos para esixir a entrega de 4.000 euros en efectivo, que debían ser entregados nun local público de Sanxenxo.

Unha vez se cumpriron as condicións, foi abandonado no mesmo lugar sen o seu teléfono móbil e baixo a ameaza de que non denunciase os feitos porque, de facelo, volverían a por el.



Tras a Operación "Caldox"

Así as cousas, as investigacións destes feitos reactiváronse cando en novembro de 2018 a Garda Civil desarticula un grupo criminal dedicado a roubar gasóleo en obras e empresas de transporte na provincia de Pontevedra, a denominada operación `Caldox`.

No transcurso deste operativo, tívose coñecemento de que o catro autores materiais dos roubos estiveran planificando un secuestro no Porriño co mesmo modus operandi ao que se produciu na Lanzada no verán de 2017.

Por mor diso, a Policía Xudicial de Pontevedra abriu unha nova liña de investigación do secuestro en Sanxenxo, que concluíu coa identificación dos catro supostos autores. Un deles, veciño de Vigo, xa estaba en prisión pola operación `Caldox`, mentres que os outros foron detidos esta semana.