Detidos na zona cero da explosión de Tui cun coche con placas de matrícula alteradas

A Garda Civil detivo a dúas persoas, un home e unha muller, que foron sorprendidos `in fraganti` cando, supostamente, pretendían realizar algún acto de pillaxe na denominada `zona cero` de Paramos en Tui (Pontevedra), o lugar que se viu afectado pola explosión pirotécnica do 23 de maio.

Na zona, hai un servizo de seguridade cidadá activo de forma ininterrompida desde que se produciu a explosión. Grazas a isto, sobre as catro da madrugada do pasado xoves, unha dotación do Posto da Garda Civil de Tui que estaba a patrullar polo lugar observou que un turismo, Citroen-Xsara, estaba aparcado nas inmediacións e que tiña as dúas placas de matrícula alteradas, con cinta illante sobre os números.

Ao inspeccionar a zona os axentes localizaron e interceptaron a un home e a unha muller, que resultaron ser o titular do vehículo e o seu acompañante, ambos con domicilio no Carballiño (Ourense), e cun amplo historial delituoso contra a propiedade.

Aínda que nese momento non se lles atopou ningún obxecto que puidesen subtraer, a Garda Civil estima que non lles deu tempo a cometer ningún roubo. A pesar disto, e ante os seus antecedentes, procedeuse á súa inmediata detención, como supostos autores dun delito de falsificación de documento, pola alteración intencionada das dúas placas de matrícula do vehículo.

No interior do maleteiro levaban, ademais, un lote de útiles e ferramentas apropiadas para a comisión de feitos delituosos contra a propiedade.

No momento do seu arresto, os dous detidos reaccionaron de forma violenta contra os axentes, polo que tamén se lles imputou a comisión doutro delito de resistencia e desobediencia aos axentes da autoridade.

As actuacións, levadas a cabo por efectivos do Posto da Garda Civil de Tui, contaron co apoio dunha patrulla da Policía Local que colaborou no desprazamento dun dos detidos aos calabozos.



Os dous arrestados e o vehículo intervido foron postos a disposición do Xulgado de Instrución de garda de Tui que decretou, para ambos, liberdade provisional con cargos.