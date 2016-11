Tráfico y Xunta unen fuerzas para reducir las muertes en tractor

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Xunta de Galicia llevarán a cabo la campaña informativa ‘Prevención de riscos no tractor', destinada a los usuarios de vehículos agrícolas y que tiene como objetivo reducir los accidentes a través de la sensibilización y concienciación para el correcto manejo de los tractores. Así lo explicaron, en rueda de prensa, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, y la secretaria xeral de Emprego de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, Covadonga Toca. Al acto, asistieron también la coordinadora de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Galicia, Victoria Gómez Dobarro, y el jefe del sector de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia, el teniente coronel Francisco Javier Molano.

Para ello, el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, elaboró 32.500 trípticos y 200 carteles con información sobre seguridad, mantenimiento del vehículo, normativa específica, prevención de accidentes y medidas en caso de producirse.

De la distribución de este material, se encargarán agentes de los distintos subsectores de tráfico de la Guardia Civil, desde este viernes y hasta finales de año; las ITV; en los puntos de renovación de permisos de circulación de las jefaturas provinciales de tráfico y en las sedes de los ayuntamientos, especialmente en los de ámbito rural.

Causa principal

En el acto, el delegado del Gobierno en Galicia remarcó que la mayoría de estos siniestros se producen al volcar el tractor, aunque también hay otros cuando el vehículo, usado para tareas agrícolas, se emplea para pasar de un lado a otro de la carretera.

Así, explicó que la mayor parte de las más de 80 víctimas mortales registradas desde 2011 en Galicia, pertenecen a personas que hacían un uso particular en tractor. Mientras, 29 fallecieron en accidentes laborales de circulación en carretera y cuatro en accidentes laborales.

Por su parte, remarcó que, en lo que llevamos de año, se registraron al menos 55 accidentes con implicación de vehículos agrícolas, en los que ha habido 12 fallecidos. Por ello, tanto el delegado del Gobierno como la secretaria xeral de Emprego subrayaron que el objetivo de la campaña es "concienciar" a los usuarios de estos vehículos.

"Que los conductores tengan permiso de conducir, la ITV en vigor y en regla y el seguro obligatorio", resumió el delegado del Gobierno. A ello, sumó cuestiones como que se "respete" el número de personas que puedan ir en un tractor.

El representante del Gobierno en Galicia ha afirmado que este tipo de medidas adquieren una "especial relevancia" en una comunidad cuyo parque móvil agrícola supone por si solo el 15% del total de toda España, al superar los 400.000 vehículos: 144.446 en A Coruña, 134.012 en Lugo, 50.514 en Ourense, y 74.652 en Pontevedra.

Sobre los 403.624 vehículos de este tipo que hay en Galicia, Villanueva precisó que rondan de media los 27 años de antigüedad, lo que implica, según expusieron en la presentación de la campaña, que no lleven elementos de seguridad que sí incorporan los nuevos. "Muchos no tienen la obligación de llevar el sistema antivuelco y no lo ponen de forma voluntaria", reconoció, al respecto, el teniente coronel Francisco Javier Molano.

Entre las recomendaciones se cuentan, por ejemplo, el uso de todos los sistemas de seguridad instalados en el automóvil, la prudencia a la hora de circular por caminos irregulares, el uso de una luz V-2 visible a cien metros de distancia desde cualquier ángulo o una correcta distribución de la carga del vehículo.

Por su parte, la secretaria xeral de Emprego insistió en que se busca "sensibilizar, informar y formar" a las personas que usan estos vehículos. Mientras, avanzó la intención de la Xunta de presentar próximamente una estrategia de seguridad y salud en el trabajo.