Los diputados mantienen el mismo sueldo de 4.800 euros al mes

La Mesa del Parlamento de Galicia ha acordado este lunes mantener sin variaciones el régimen económico de los diputados y de los grupos del Pazo do Hórreo en una reunión a la que los socialistas han acudido con una propuesta: la de limitar más el uso de los vehículos oficiales de la Cámara por parte de los miembros de su órgano rector, a excepción del presidente, Miguel Santalices.



Fuentes parlamentarias han ratificado el acuerdo de la Mesa sobre el régimen económico, sin cambios. Así, un diputado `raso` de la Cámara autonómica percibirá en torno a 4.800 euros al más --la asignación fija es de 1.942,95 euros, 280,91 por gastos de representación y 2.587,39 euros de cuantía mensual fija para afrontar los gastos de alojamiento y manutención que origine su actividad--.



La Cámara también recoge una serie de indemnizaciones estatutarias por funciones en órganos parlamentarios (incompatibles entre sí y de percepción mensual). Así, los miembros de la Mesa tienen un complemento de 1.464,88 euros. El presidente percibe 1.765,21 euros de gastos de representacion y el resto de miembros 1.095,07 por el mismo concepto.



En cuanto a los gastos de libre disposición la cuantía se sitúa en 906,45 euros para el presidente y 480,66 para los vicepresidentes (en este caso Diego Calvo --el primero-- y Eva Solla --la segunda), el secretario (Raquel Arias ha sido elegida como secretaria en el arranque de esta X Legislatura) y el vicesecretario (la vicesecretaria es la socialista Concepción Burgo).



Al margen, el acuerdo económico hace constar que se cubrirán los gastos de transporte en medio público de los diputados y que los desplazamientos en vehíuclo propio se abonarán a razón de 0,19 euros/kilómetro. En todo caso, se abonará a cada diputado mensaulmente, cuatro viajes fijas por desplazamiento a las reuniones de grupo.



Asimismo, el actual régimen económico incide en que los diputados sin dedicación exclusiva y sin cargos solo tendrán derecho a las compensaciones relativas a ayuda de coste y locomoción.



SUBVENCIONES A LOS GRUPOS



De acuerdo al reglamento, que estipula que el Parlamento pondrá a disposición de los grupos parlamentarios locales y medios materiales suficientes y se asignará, con cargo a su presupuesto, una subvención fija idéntica para todos y otra variable en función del número de los diputados de cada uno, quedan ratificadas, también sin cambios, las subvenciones a cada grupo.



La Mesa ha acordado mantener las mismas cuantías aprobadas en 2012 para cada uno de los cuatro grupos que conforman el arco parlamentario autonómico --9.971,79 euros al mes de subvención fija; una variable de 1.837,01 por mes y diputado; y una finalista de 5.898 euros al mes.



Así, en un año, el Grupo Parlamentario Popular recibirá 119.661,48 euros de subvención fija, 903.808,92 de variable y 70.782,72 euros de finalista. En total, con sus 41 diputados, los mismos que en el anterior mandato, sus ingresos anuales a través de estas subvenciones no varían y se mantienen en 1.094.253,12 euros.



Por su parte, En Marea y PSdeG, empatados a 14 escaños, percibirán al año los 119.661,48 euros de la subvención fija y los 70.782,72 euros de la finalista, a la que habrá que sumar un total de 308.617,68 de la cuantía variable en función del número de diputados. En total, por esta vía ambos grupos ingresarán en torno a medio millón de euros anualmente(499.061,88).



Por último, el BNG, al margen de las cuantías que también cobran el resto de grupos, percibe por la ayuda variable de 132.264,72 euros dados sus seis diputados. Esta cantidad, sumada a los otros 119.551,48 euros y a los 70.782,72 euros finalistas, le otorgan una subvención total anual de 322.708,92 euros. Portavoces, viceportavoces de grupos y cargos



De conformarse en un futuro un Grupo Mixto en la Cámara autonómica (como ocurrió en la pasada legislatura), la subvención fija podría ser revisada a la baja.



PROPUESTA DEL PSOE Y LOCAL DE EN MAREA



Al margen del régimen económico y de la asignación de miembros económicos, la vicesecretaria de la Mesa del Parlamento, Concepción Burgo, trasladó en la reunión que mantuvo este lunes el órgano rector del Parlamento un escrito para limitar más el uso de los vehículos oficiales a los vicepresidentes, secretaria y vicesecretaria del mismo.



En concreto, los socialistas proponen modificar el acuerdo del 20 de septiembre de 2011 en aras de "clarificar" este uso que en el pasado mandato provocó "diferencias de criterio" por parte de los distintos integrantes de este órgano.



Dicho acuerdo establecía retirar los vehículos y chóferes adscritos individualmente a los miembros de la Mesa excepto el de la Presidencia y que su uso se limitase a las tareas institucionales de carácter representativo o a las incidencias encomendadas.



La novedad es que ahora los socialistas proponen que, a excepción del presidente, el resto de los miembros de la Mesa dejen de usar el vehículo oficial para asistir a las reuniones del pleno del Parlamento, de la Mesa o de la Xunta de Portavoces (los servicios jurídicos avalaron estas actividades como "tareas institucionales de carácter representativo).



RENUNCIAS Y RESPUESTA PENDIENTE



Burgo ha ratificado su renuncia a estos medios, como hicieron, subrayan los socialistas, ella misma y Marisol Soneira, como representantes del Grupo Socialista en la mesa en la pasada legislatura.



Eva Solla, de En Marea, ha confirmado que ella ya ha trasladado a Santalices la misma intención. A su juicio, no tiene sentido que para este tipo de "actividad ordinaria" se mantenga el vehículo oficial cuando los diputados cuentan con "dietas" que les cubren dichos desplazamientos.



En todo caso, la Mesa ha pospuesto a una posterior reunión un pronunciamiento expreso sobre esta cuestión.



LOCAL DE EN MAREA



También se pronunciará en un próximo encuentro sobre las necesidades de un nuevo local para En Marea, que se adecue a sus necesidades al incrementar el número de diputados en comparación con el grupo de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en el pasado mandato.



Sobre la mesa está la posibilidad (ratificada por el propio presidente de la Cámara) de que En Marea y BNG se intercambien sus instalaciones, aunque no hay una decisión cerrada al respecto.