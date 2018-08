Dous mozos, rescatados da auga en Illa Pancha (Lugo) ao non ser capaces de regresar á beira

Dous mozos tiveron que ser rescatados na auga na zona de Illa Pancha, en Ribadeo, na provincia de Lugo, despois de lanzarse ao mar para nadar e non poder regresar á beira, ao redor do nove da noite deste martes.



Segundo informou o servizo de emerxencias do 112 Galicia, foi un compañeiro dos dous mozos o que chamou para solicitar axuda. Enseguida, activouse o operativo de rescate no que participaron efectivos do Servizo de Gardacostas de Galicia, que acudiron ao lugar tras o aviso do 112 a bordo do helicóptero Pesca II.



Tamén colaboraron os voluntarios de Protección Civil de Ribadeo e os axentes da Policía Local.



Finalmente, foron os membros da Pesca II os que rescataron aos mozos e os trasladaron a terra en perfecto estado de saúde, polo que se descartou a asistencia sanitaria.