Educación convoca 11.020 plazas para acreditar las competencias profesionales

La Consellería de Educación ha convocado 11.020 plazas de acreditación de competencias profesionales, adquiridas en el desarrollo del trabajo o por otras vías no formales de formación.

La superación del proceso permite obtener la acreditación de unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y las correspondientes equivalencias en módulos profesionales.



De este modo, según destaca la Xunta de Galicia, se contribuye a mejorar la inserción laboral de las personas, además de facilitarles completar la formación para obtener un título de FP.



El plazo de presentación de solicitudes estará abierto entre el 14 de enero y el 7 de febrero, ambos días incluidos. El proceso de acreditación se desarrolla al igual que en otras ocasiones, en los centros integrados de formación profesional y acreditación y registro. La información sobre el proceso se puede consultar en el Portal de FP.



La solicitud de participación en el procedimiento deberá presentarse obligatoriamente por vía electrónica en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Requisitos

Para acceder al proceso, los candidatos deberán tener experiencia laboral o formación relacionada con las competencias profesionales que se quieran acreditar.



No podrán estar matriculadas en un curso de formación profesional inicial o realizando formación profesional para el empleo. Tampoco podrán poseer un título de formación profesional o no certificado de profesionalidad que contenga las unidades que solicita, ni sus equivalentes.



Además, no podrán estar inscritos en otro procedimiento de reconocimiento de la experiencia profesional ni en pruebas libres para la obtención de un título de FP.

Novedades de la convocatoria

En esta convocatoria, se incrementa el número de plazas en un 13,3% y se incorporan por primera vez unidades de competencias referidas a títulos de Formación Profesional Básica.



Los ciclos en los que se hace la oferta son 37. Cinco de ellos son nuevos, en concreto, el ciclo de grado básico en Arreglos y reparación de artículos textiles y de piel, el de grado medio en Instalaciones de telecomunicaciones y los de grado superior en Guía, información y asistencia turística, en Producción de audiovisuales y espectáculos y en Automoción.



En lo que se refiere a las familias profesionales de las unidades de competencia convocadas, son un total de 19, una más que el año anterior.



De este modo, figura las de administración y gestión, agraria, comercio y márketing, edificación y obra civil, electricidad y electrónica, energía y agua, fabricación mecánica, hostelería y turismo, imagen y sonido, imagen personal, industrias alimentarias o sanidad, entre otras.

Más de 79.000 plazas desde 2011

Se trata del noveno año consecutivo en el que la Consellería convoca este proceso, que fue creciendo de las 3.200 plazas del año 2011 hasta las 11.020 que se ofrecen en la actualidad.



En los últimos años, contando la previsión actual, se han convocado 79.420 plazas. En la convocatoria anterior el 84% de las personas admitidas llegaron a la fase de evaluación y el 93% de estas últimas obtuvieron la acreditación en alguna unidad de competencia.



En total, se han certificado un total de 4.795 unidades de competencia, que fueron acreditadas por 1.205 personas.