Educación dispuesta a convocar 1.043 plazas

La Consellería de Educación ha celebrado hoy la mesa sectorial con los sindicatos, en la que les ha desvelado su intención de convocar un total de 1.043 plazas de cara a las próximas oposiciones, acción que equivale a dar cumplimiento a la tasa de reposición del pasado año.



De estas, 912 plazas son de nuevo ingreso, y, la mayoría, 540, corresponden a profesores de secundaria.



De esta forma quedan 400 plazas para maestros, 80 plazas para profesores de Formación Profesional y 23 para docentes de música y artes escénicas.



Es lo que ha trasladado a los sindicatos hoy el director general de Centros y Recursos Humanos de la Xunta, José Manuel Pinal, a pesar de insistir en que el Gobierno autonómico debe esperar a tener seguridad jurídica para convocar la oferta de empleo, toda vez que el Gobierno central las paralizó hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales de Estado (PGE).



Ha esgrimido que hay "tiempo suficiente" para continuar la tramitación de las oposiciones que se realizarían en los mismos tiempos que en anteriores ocasiones, a finales de junio, pero ha abogado por esperar para dilucidar "de qué forma se resuelve" la convocatoria pública, ya que "puede ser por distintas vías".



"El proceso requiere exámenes en una determinada fecha" para que los opositores que obtengan plaza puedan "incorporarse a sus destinos a principio de curso", lo que significaría convocarlas en el momento en el que "la situación de incertidumbre sea despejada por el Gobierno del Estado".



Preguntado por la convocatoria que ya ha publicado el País Vasco, Pinal ha ahondado en que "en ese caso se convocaron" bajo una fórmula que no es legal, mientras que "nosotros queremos actuar con la seguridad jurídica para que los opositores tengan claro cómo va a ser el tema de las oposiciones y la firmeza de su celebración".



Para ello, según ha dicho, la consellería "está dando todos los pasos necesarios" para llevar a cabo la convocatoria, tal y como lo demuestra la jornada de hoy con la presentación de las plazas.



"Solo queda aprobar la oferta de empleo público y convocarlas" y para eso sería necesario que Gobierno estatal tomase algún tipo de decisión, y "estamos a la espera", ha dicho, después de que se refiriesen desde el Ejecutivo a la posibilidad de explorar otras "vías" para la convocatoria educativa del próximo curso.



Sin embargo, los sindicatos que han participado en la mesa han cargado contra la propuesta del departamento autonómico al entender que no ha habido "negociación" presentando un número de plazas "totalmente insuficiente" y al entender, asimismo, que anunciar estas plazas es un "paripé" si finalmente la Xunta decide plegarse a la paralización de la convocatoria anunciada por el Gobierno central.



El representante de CIG-Ensino, Anxo Louzao, ha valorado "muy negativamente" el desarrollo de esta mesa, a la que ha tildado de "paripé", y en la que no se han negociado en absoluto las plazas, que son "totalmente insuficientes", limitándose a la tasa de reposición "cuando las necesidades de la enseñanza son mucho mayores".



Ha censurado que solo exista convocatoria de 912 plazas abiertas, y ha pedido decisiones en firme por parte de la Xunta porque "no podemos aceptar que se siga jugando con los opositores".



Julio Díaz, responsable de ANPE en Galicia, ha asegurado que los sindicatos "no entendemos a esta administración" que hoy ha llevado cifras sin ninguna validez, puesto que "si no hay tasa no se pueden traer números a esta mesa", ha recordado.



"Nos traen a esta mesa una tasa de reposición que supone ni más ni menos que las jubilaciones", lo que "es una incoherencia" puesto que si sale adelante el "decreto libre" esta mesa no va a tener validez porque habría que cambiar todos los números e incluso las especialidades.



Díaz ha apuntado además que la Xunta sabe "que le van a dar una solución final" ya que de lo contrario no los hubiesen convocado en el día de hoy.



Verísimo Pazos de CC.OO ha lamentado que se haya presentado una "oferta prácticamente cerrada" y que no servirá para "mitigar los problemas de la enseñanza en Galicia", por ser una Comunidad que "perdió 3.000 plazas" estructurales.



Paula Carreiro, de UGT, se ha referido a las especialidades más perjudicadas como los conservatorios o las escuelas de idiomas, además de a la oferta insuficiente en algunas especialidades, entre las que ha destacado la de maestro de infantil, que solo convocará 50 plazas.