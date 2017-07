Atopan a unha muller momificada no interior dun coche "despois de anos" sen ter noticias súas, en Culleredo

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, descartou que o cadáver momificado da muller que foi atopada no seu domicilio en Culleredo (A Coruña) presentase signos de violencia e remitiu á investigación para "coñecer as causas da morte", aínda que adiantou que "non parece que haxa nada estraño".

En declaracións ao medios de comunicación na Coruña, Villanueva indicou que, tras a observación ocular do corpo, "non parece que haxa signos de violencia"; pero insistiu en que é necesario que avance a investigación "para coñecer as causas da morte: se é por caída, por inxerir algo ou por causa natural".

O cadáver momificado da muller foi atopado este luns por axentes da Policía Nacional no interior da vivenda despois de que os veciños alertasen de que non tiñan noticias dela desde facía anos.

Villanueva dixo que haberá que esperar ao resultado das "probas correspondentes de autopsia" para poder fixar unha data exacta de falecemento e "determinar as circunstancias da morte". Ata o momento, e en base ás declaracións do veciños, todo apunta a que a muller levaría desaparecida "ao redor dun cinco anos".



Suceso "extraño"

Precisamente, o paso do tempo e o feito de que os veciños non alertasen antes é algo "estraño" neste suceso. "O máis estraño é que non a botasen en falta nun período de tempo máis curto", afirmou o delegado.



"O curioso é que, despois de tanto tempo, non consta ningún tipo de denuncia nin nada semellante", engadiu respecto diso.



Ata o momento, segundo comentou o delegado do Goberno, a investigación baséase nas declaracións dos veciños, polo que haberá que esperar a que avance a investigación "para coñecer o último movemento" desta persoa e poder así situar a data do seu falecemento.



