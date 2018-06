“Con este escenario, es un privilegio”

La directora de la Academia, Noemí Galera, participó en las pruebas de selección que se celebraron ayer en Vigo. Aunque no adelantó nada de la próxima edición de Operación Triunfo que se emitirá en otoño, afirmó que ya están trabajando en ello. Sobre el Museo do Mar, lugar donde tuvo lugar el casting, Galera solo tuvo alabanzas: “Con esta escenario es un privilegio venir a trabajar”.

Consciente de las dos jornadas intensas que le esperan, solo lamentó no poder degustar la gastronomía local: “No sé si podremos escaparnos hasta el mercado da Pedra”. Ante la presencia habitual de concursantes gallegos en Operación Triunfo, Galera lo justificó por la importante tradición musical y de bandas que hay, aunque advirtió “siempre se presentan más mujeres que hombres, no tenemos tanta vergüenza”.

Sin querer hablar de un perfil determinado, la directora de la Academia diferenció entre los aspirantes que conocieron Operación Triunfo desde su primera edición, a los más jóvenes que nacieron con el programa.

A todos ellos les advirtió que no escojan un repertorio fijo y que no intenten parecerse a nadie, ni convertirse en otra persona. “Ahora ya no viene gente solo a pasar el rato, participar en un casting es una experiencia personal y profesional”. Para la directora de la Academia, que el formato del programa ya sea conocido, “es una forma de enganchar más al público que se siente cómodo”.