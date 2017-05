Lo que el espectador no sabe del caso Asunta

El asesinato de Asunta Basterra el 21 de septiembre de 2013 en la localidad gallega de Teo se convirtió desde sus inicios en uno de los más mediáticos, pero aún queda información por aportar y es lo que hace "Lo que la verdad esconde", con el que Atresmedia inaugura el género "true crime" en España.



Detrás esta miniserie documental de tres episodios que se estrena el 24 de mayo en Antena 3 después de "El hormiguero" hay un trabajo de investigación periodística de 14 meses de un equipo de Bambú Producciones que ha hablado con personas relacionadas con el caso, entre ellas Rosario Porto -en conversación telefónica- y Alfonso Basterra -por correspondencia-, padres adoptivos de la niña y condenados a 18 años de prisión por asesinato.



"No nos hemos quedado con ninguna pregunta dentro para los padres y todo lo han respondido", ha asegurado hoy durante su presentación su productor ejecutivo, Ramón Campos (Bambú), quien ha añadido que ambos "mantienen que son inocentes, que a su hija la secuestraron y la mataron y que están en la cárcel injustamente".



Se ha tenido que recurrir al teléfono y las cartas porque, "aunque los padres solicitaron la entrada del equipo en prisión para entrevistarles", desde 2011 está prohibida la entrada de cámaras a la cárcel.



"Ha habido una cerrazón absoluta de Instituciones Penitenciarias (...). Ángel Yuste (secretario general de este órgano) lo controla como si fuera su cortijo", ha criticado Campos.



En cambio, el equipo ha alabado la "generosidad" de la Guardia Civil y de las más de cien personas que han aportado su testimonio para este documental, con el que sus responsables no buscan "reabrir el caso" sino "aportar nueva información y que el espectador saque sus propias conclusiones".



Se ha entrevistado, entre otros, al juez instructor, José Antonio Vázquez Taín; a miembros del equipo de investigación de la Guardia Civil, amigos y compañeros de los padres, profesores de la niña, integrantes del jurado y al abogado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, ya que la defensora de Basterra, Belén Hospido, no ha querido participar.



También se han recabado imágenes del piso donde vivía Porto y fotografías y vídeos de su hija que hasta ahora nunca se habían mostrado, e incluso se han revisado pruebas con una tecnología de la que no se dispuso durante la instrucción del caso, abriendo la puerta a más teorías.



"Se ha abierto el objetivo en cuestiones como la sonrisa de Rosario Porto durante el registro de la vivienda en Teo, la imagen de Asunta vestida de cabaret o la conversación de los padres en el calabozo, y al hacerlo se da un contexto totalmente distinto", ha explicado su director, Elías León Siminiani, "una de las eminencias del reportaje en España", en palabras de Campos.



Aunque se han hecho más de cien entrevistas, "ha sido imposible con el 70 % del círculo íntimo de la niña, porque el caso les ha destrozado la vida, entre ellas la madrina y la asistenta", ha añadido el productor, que puso al frente de la investigación a la periodista Ana Sanmartín, que cuestiona el tratamiento mediático del caso Asunta.



"Fue invasivo, muy duro, sensacionalista en ocasiones, y eso tuvo mucha trascendencia en muchas personas, más allá del círculo íntimo de Asunta. Muchas personas están en tratamiento psiquiátrico", ha manifestado.



Por eso ,"Lo que la verdad esconde: Caso Asunta" es "muy objetivo, huye del amarillismo, es un ejercicio de periodismo que se está perdiendo y se puede recuperar", ha hecho hincapié Campos, quien ya trabaja en otra serie documental con el mismo enfoque y para la misma cadena, aunque ha reconocido que "no es rentable económicamente".



Cuatro años después, desde el "reposo", se ha acometido este proyecto que "no juzga", sólo aporta "imágenes y testimonios inéditos que dan una nueva perspectiva" y que pueden generar en el espectador "una duda razonable", pero "no busca poner en entredicho la investigación ni cambiar decisiones judiciales", ha dicho la directora de programas de entretenimiento de Atresmedia TV, Carmen Ferreiro.



Por ello, Atresmedia seguirá apostando por "innovar en género y dar calidad al `prime time`" con nuevas entregas de "Lo que la verdad esconde", indagando en casos similares.