Saúl Jorge: “Estoy preparado para ir a la cárcel por cantar”

Con 21 años Saúl Jorge es estudiante de Educación Social en Ourense. Desde hace cuatro años vive con la incertidumbre si entrará o no en prisión. La Audiencia Nacional lo consideró culpable del enaltecimiento del terrorismo, al igual que a sus once compañeros del colectivo de rap La Insurgencia. Vecino de Coia, sigue escribiendo canciones y actuando, porque no ve delito en hacer música. Mientras, espera la resolución del recurso.

Fueron agentes de la Policía Nacional los que le entregaron la citación hace cuatro años. ¿Había tenido antes problemas con las fuerzas de seguridad?

Hasta entonces nunca había tenido problemas con la Policía Nacional. Sabía que ese día habían entregado citaciones a otros compañeros, pero no lo relacionaba con La Insurgencia. Bajé a la Universidad, cuando tres policías secretas, de paisano, me rodean y me enseñan la placa. Me cachearon y me dijeron que tenían orden de requisarme todo lo que llevase encima. Yo no tenía nada, así que me entregaron la citación. Todo en medio de la calle. Nadie se sintió ofendido por nuestras letras, la Policía actuó de oficio y nos acusaron de enaltecimiento, de un delito de odio y de asociación ilícita, que supone seis años de cárcel. Eso me asustó, pero el fiscal lo dejo en enaltecimiento de terrorismo y nos cayó la máxima, dos años y un día.

¿Alguna vez se declaró partidario de la lucha armada?

Nos estaban juzgando por nuestra música y en el juicio nos preguntaron por nuestras ideas políticas, o qué pensábamos de Resistencia Galega o los independentista, algo que no tenía nada que ver. Nosotros escribimos rap, es música con cierto mensaje de rabia y eso les molestó.

¿Qué piensa cuando escucha letras de los 80’ como la de Siniestro “matar hippies en las Cíes”?

Respetamos a los grupos radicales vascos como Eskorbuto o a los de la Movida como Siniestro Total, pero nosotros no nos limitamos a recrear frases que suenen, llamamos a la gente a que se organice para hacer presión. No atacamos a nadie, aunque puede que alguna frase sea una “barbaridad”, pero es una licencia.

¿Cree que el proceso está politizado?

Nos juzgaron por unas frases, por su significado, ¡claro que es política! En la sala sentí que aquello era un fraude. No creo que la Audiencia Nacional cambie su propia sentencia. Recurriremos al Supremo. Tampoco tengo mucha confianza. Dependemos del azar, de que la coyuntura sea favorable o de que Estrasburgo vuelva a presionar a España.

¿Es consciente de que puede entrar en la cárcel?

Estoy preparado para ir a prisión dos años por cantar. No es agradable, pero no voy a permitir que me amargue. Si la condena se ratifica o aunque la reduzcan, supone vivir atado, medir a qué actos se puede ir y con miedo porque al tener antecedentes puedo ingresar en cualquier momento.

¿Cambiaría algo, si pudiese?

Si hay algo de lo que me arrepiento es de no haber entendido mejor el país donde vivo, habría sido más listo y lo habría hecho mejor. No se trata de renegar de mis actos. Estoy muy orgulloso de que con 18 años rapease sobre temas sociales y no otro tipo letras como las que denigran a la mujer que tanto se llevan.

¿Ha notado apoyo social?

En el entorno cercano sí. Cada dos semanas en Coia se reúne el grupo de apoyo a La Insurgencia, y están empezando a surgir otros en otras ciudades. Además a los trece nos han salido más conciertos, muchos en salas que no nos habrían llamado, pero que lo hacen como un modo de reivindicar la libertad a rapear lo que se quiera. Raperos como Kase O nos mostraron su apoyo públicamente. La sensación general es de indignación, pero muchos callan por miedo.