El expresidente de la CIAF rectifica y niega que Pastor le pidiera no investigar

El anterior presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Vicente Rallo Guinot, ha corregido la versión ofrecida este miércoles en el Congreso y ha negado que la entonces ministra de Fomento y hoy presidenta del Congreso, Ana Pastor, le impidiera investigar el accidente ocurrido en el barrio de Angrois en 2013.



"Vicente Rallo Guinot niega categóricamente que en su comparecencia en el Congreso de Diputados, ante la Comisión creada sobre el accidente ferroviario de Santiago de Compostela, haya manifestado que la entonces ministra Ana Pastor le diera instrucciones sobre no continuar la investigación", ha comunicado a través de un comunicado de la CIAF.



Es más, en la nota se recuerda que "en al menos tres ocasiones" de su comparecencia, Vicente Rallo "ha manifestado con rotundidad que jamás recibió ningún tipo de recomendación, sugerencia o cualquier otro tipo de instrucción sobre el curso de esta investigación, ni de ninguna otra".

Ante la comisión dijo que Pastor dio por liquidado el tema

Lo cierto es que, según consta en el borrador del Diario de Sesiones de la comisión, y ante las preguntas de la diputada de En Marea Alexandra Fernández, el expresidente de la CIAF aseguró que no le parecería mal que se volviera a investigar el accidente e incluso "podría ser conveniente", pero que Ana Pastor lo desechó.



"Ya se lo dije a la ministra cuando la Unión Europea, la ERA, nos mandó este documento: si hay que hacer una investigación, se hace tabla rasa e iniciamos de nuevo la investigación. Me dijo: No, esto está ya acabado, presentado y liquidado. Pero a nosotros no nos habría parecido ninguna barbaridad", ha declarado ante los diputados.



Tras conocer estas palabras, desde el entorno de Ana Pastor se aseguró que remarcó que, desde que la investigación de la CIAF se hizo pública en 2014, ella no volvió a hablar con Rallo, y menos después de julio de 2016, que fue cuando se conoció que la ERA --Agencia Europea de Ferrocarriles, por sus siglas en inglés-- había puesto en duda ese informe y pidió reabrir la investigación.

Las fechas no cuadran

De hecho, a mediados de ese mes Ana Pastor ya fue elegida presidenta del Congreso y no fue hasta junio del año siguiente (2017) cuando la Comisión Europea instó formalmente a la CIAF a reabrir la investigación.



Por ello, fuentes del entorno de Ana Pastor acusaron a Rallo de mentir al Congreso, una conducta que está tipificada como delito, y exigieron una rectificación. Horas después se hizo público el nuevo comunicado de la CIAF.