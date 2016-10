Falece un motorista de 26 anos en A Coruña tras chocar contra un cabalo

Un motorista de 26 anos perdeu a vida este sábado en Mazaricos -A Coruña- tras chocar contra un cabalo na estrada que une Santa Comba con Muros.



Diso informaron tanto o 061 como o 112, e precisaron que o sinistro tivo lugar sobre as 17,20 horas.



Tras a alerta dun particular, ata o lugar enviouse unha ambulancia, o helicóptero do 061 con base en Santiago e persoal sanitario do PAC de Santa Camba, se ben I.T.G. acabou falecendo no punto.



Adicionalmente, acudiron membros do Grupo de Emerxencias supramunicipais (GES) de Muros e axentes da Garda Civil de Tráfico, mentres que tamén estaban informados os Bombeiros de Santa Camba.



Por outra banda, dúas persoas resultaron feridas a causa dun accidente de tráfico en Barbadás (Ourense), na OU-540, poucos minutos antes das 14,00 horas.



Segundo o relato da persoa que avisou o 112, o coche saíuse da vía e envorcou. Os ocupantes, un matrimonio de avanzada idade, abandonou o vehículo polos seus propios medios pero, non obstante, foron evacuados ao hospital por un forte golpe no tórax.