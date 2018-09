Fallece una sexagenaria al incendiarse su edificio en Vigo

Una mujer de unos 60 años de edad ha fallecido en Vigo en el incendio que se inició pasadas las 13,30 horas de este lunes en el edificio situado en el número 35 de la avenida del Aeropuerto y que se encuentra controlado, pero no extinguido.

La Policía Nacional ha confirmado el fallecimiento de la mujer, que vivía en el piso en el que ha comenzado el incendio. Según ha precisado el servicio de emergencias del 112 Galicia, han sido evacuados los vecinos de todo el inmueble.



Un particular alertó al 112 pasadas las 13,30 horas, de que salía mucho humo de una de las ventanas del edificio, que tiene nueve plantas de altura. En torno a las cuatro de la tarde el incendio se encontraba controlado pero no extinguido.



Desde el 112 se indica que se transmitió el aviso a emergencias médicas y que se desplazaron al menos dos ambulancias hasta el lugar del siniestro. Por parte de la Policía Nacional, se ha movilizado el helicóptero para visualizar los dos pisos de la parte superior del edificio. Finalmente, se comprobó que no había ninguna persona en la zona del tejado.