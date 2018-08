Tres familias gallegas esperan en Ucrania a que sus hijos obtengan el pasaporte

Tres familias gallegas -dos de Vigo y una de Lugo- permanecen en Ucrania a la espera de que sus hijos, nacidos por gestación subrogada, obtengan el pasaporte español. Iago, de Vigo y padre de uno de estos menores, afirma que, con la decisión de no tramitar el Consulado esta documentación para los nacidos a partir del 5 de julio, se está dejando a estos bebés "desprotegidos".



En declaraciones, Iago -que está en Ucrania junto a su mujer y su otro hijo, también nacido por gestación subrogada- asegura que pueden ser "más de 40" las familias españolas que se encuentren en esta situación. De estas, él tiene constancia que otras dos, además de su caso, proceden de Galicia, una de ellas de Vigo, como la suya, y una tercera de Lugo.

Explica que cuando nació su primer hijo esperaban "un mes o mes y medio" para obtener el pasaporte, una vez que se les realizaban las pruebas oportunas a los progenitores, pero que este plazo se ha ido ampliando hasta "los tres meses o más".

Aunque desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha negado que la reciente modificación del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos sea la causa de "ninguna paralización" en la concesión de pasaportes, este padre afirma que, inicialmente, éste fue el argumento dado por el Consulado.



Así, ha explicado que se les trasladó que la nueva normativa les impide tomar las pruebas de ADN para demostrar la filiación, como se hacía hasta hace poco. "Se deja a los menores desprotegidos", apunta también al denunciar que no se esté concediendo el pasaporte a los nacidos a partir del 5 de julio.

NACIONALIDAD UCRANIANA

Al respecto, insiste en que se trata de niños de padres españoles y para los que, de no concedérseles el pasaporte, se verían abocados a gestionar para ellos la nacionalidad ucraniana. Esto supondría regresar con ellos a España con pasaporte de este país, pero sin los mismos derechos que si fueran españoles.



Aunque en su caso asegura ya viajó junto a su mujer e hijo con la intención de estar allí varios meses, afirma que otras familias están "quemadas" y "nerviosas" por la actitud del Consulado y la incertidumbre de no saber cuánto tiempo tendrán que estar en Ucrania.



También se pregunta por qué el Consulado da citas a las familias -él la tiene para octubre- cuando no se están tramitando los pasaportes. En su caso, explica que ha empezado a hacer los trámites para solicitar para su hijo la nacionalidad ucraniana, aunque reclama para él el pasaporte español.

Sobre estos casos, desde la Delegación del Gobierno en Galicia han asegurado que si hay familias gallegas en esta situación están "abiertos a atenderlos y dar traslado" de su caso al Ministerio de Asuntos Exteriores.

También se remiten a la posición del Gobierno sobre este asunto. Desde este Ministerio, han afirmado, a través de un comunicado, que la Embajada de España en Kiev "atenderá de manea individualizada a la treintena de familias españolas que se encuentran en Ucrania". También indica que el tratamiento de estos expedientes requiere "un especial cuidado" al haber sido informada la Sección Consular de la Embajada de España en Kiev de "posibles casos de mala praxis médica".

SENTENCIAS DEL SUPREMO

Sobre esta afirmación, el presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, ha manifestado a Europa Press que "solo hay una clínica investigada por las autoridades ucranianas". También califica de "injusta" la situación a la que se deja a los menores, que se encuentran con sus padres, desde su nacimiento.



De ellos, afirma que son españoles y se remite a las sentencias del Tribunal Supremo, de 2014 y 2015, que obliga a la inscripción en el Registro Civil de los menores nacidos a través de esta práctica de reproducción asistida en otros países.



Marcos Jornet ha explicado, asimismo, que en estos momentos están en contacto con el Consulado, al que han planteado algunas "soluciones jurídicas" de cara a resolver la situación de estos menores.