Feijóo aboga por aumentar la calidad del empleo, "manifiestamente mejorable"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado hoy por lograr un acuerdo marco interprofesional de ámbito autonómico, un instrumento que serviría, entre otras cuestiones, para aumentar la calidad del empleo creado, "manifiestamente mejorable", según ha dicho.



Núñez Feijóo ha presidido esta mañana la toma de posesión de la nueva presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, Verónica Martínez Barbero, a la que han asistido, entre otros, representantes de la patronal CEG y de los tres sindicatos principales en Galicia: CIG, UGT y CCOO.

El presidente gallego ha apelado a la necesidad de "diálogo y acuerdo" en las relaciones laborales y ha instado a todos los actores involucrados a que "nadie se levante de la mesa" en las negociaciones para poder conseguir objetivos compartidos; "el mantenimiento y la creación de empleo".

Por eso ha advertido de que "quien se levante de la mesa" será el responsable de no llegar a acuerdos y ha apelado directamente a los representantes de los trabajadores presentes a quienes les ha dicho que "el éxito de una organización sindical es llegar a acuerdos y no romperlos".

Todavía durante su discurso, Núñez Feijóo ha explicado que su intención de lograr un marco interprofesional autonómico pretende aumentar la estabilidad y la calidad del empleo, buscar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres en el trabajo, incluir a las personas más vulnerables y flexibilizar la conciliación de la vida profesional y familiar.

Tanto el secretario general de UGT, José Antonio Gómez, como los recién elegidos de CIG y CCOO, Paulo Carril y Ramón Sarmiento, respectivamente, han coincidido, en declaraciones a los periodistas al término del acto, en cuestionar el discurso de Núñez Feijóo.

De este modo, Sarmiento ha expresado su confianza en que la actitud de Núñez Feijóo sea "una declaración de abrir una etapa nueva con los agentes sociales" ya que "su acción de gobierno no se compadece con su discurso", ha insistido.

"El Consello Galego de Relacións Laborais es ejemplo de la falta de diálogo y de concertación con los agentes sociales", ha denunciado el representante de CCOO.

Para Gómez, el espacio "de mediación, concertación y diálogo se vio achicado durante la crisis y en los presupuestos, con recortes" si bien, ha indicado, con la intervención del presidente "parece que quieren reforzar" el Consello de Relacións Laborais.

"Núñez Feijóo no lo dice así, pero reconoce implícitamente que el empleo que se crea no es de calidad, es precario y no dice que hay cien mil personas que podrían estar trabajando en Galicia y no lo hacen", ha señalado el secretario general de UGT en Galicia.

También se ha mostrado "crítico" con el discurso del presidente gallego el nuevo secretario general de CIG al asegurar que Núñez Feijóo "se equivocó de lugar" al hacer su discurso, que ha considerado más propio de "una sesión de gobierno gallego, a sus conselleiros, o a militantes del PP".

Según Carril, la Xunta no practica el discurso que hizo el presidente y "antes de hacer llamamientos al diálogo que en el Consello Galego de Relacións Laborais, un espacio "independiente y de mediación para mejorar las condiciones de los trabajadores gallegos, parecen fuera de lugar, debería aplicarse el cuento antes de pretender dar lecciones".

El responsable de CIG ha aprovechado también para cargar contra UGT y CCOO por haber dado "una bofetada" en una reunión mantenida ayer a la oportunidad de dar prevalencia a los convenios gallegos sobre los estatales.