Feijóo abre las puertas a los "votantes huérfanos" de otros partidos

"El PPdeG no puede parar". Éste ha sido el mensaje que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este miércoles a los suyos, pocos días después de la victoria que le deja con la única mayoría absoluta autonómica de España, al tiempo que ha llamado a seguir con la renovación --sobre todo en el ámbito local-- y "abrir las puertas" a los "votantes huérfanos" por el descontento con otros partidos.



En su intervención ante el máximo órgano del partido entre congresos, el presidente de la Xunta en funciones ha trasladado su "agradecimiento infinito" por la "confianza" recibida en las urnas y ha garantizado que será correspondido con "responsabilidad" desde el nuevo Gobierno gallego que se conforme en el mes de noviembre, superados los plazos y trámites parlamentarios.



"Agradecido" también con el trabajo y la "unidad" de su partido, ha vinculado también la victoria a la capacidad de los populares gallegos de sobreponerse al varapalo sufrido en las elecciones municipales de mayo de 2015 --los populares solo gobiernan una de las siete grandes urbes de la comunidad (Ourense) y la Diputación ourensana-- y de apostar por la renovación en el congreso del partido de este año.



"No había tiempo que perder y no lo perdimos; funcionaron los equipos y funcionó de forma muy excepcional el equipo de campaña", ha destacado, además de poner en valor el trabajo "previo" de los conselleiros que le acompañaron en la Xunta en momentos de dificultades económicas.



El balance ahora revela, ha esgrimido, que la comunidad lleva "33 meses creando empleo, ha sumado 50.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social y crece por encima del 3%". También ha agradecido el trabajo de los equipos locales y ha insistido en que el logro del domingo se debe a que el PPdeG hizo "autocrítica" y se marcó "una hoja de ruta".



Dicho plan incluía, ha recordado, la renovación de "políticas, equipos y actitudes", tres mandatos con los que, a su juicio, se ha cumplido. Sobre los equipos, ha aludido a la última remodelación del gobierno con un reenfoque social, al cambio de tres de los cuatro presidentes provinciales y al fichaje de "Iniesta", como bautizó en el congreso de mayo al secretario general, Miguel Tellado.



"EL PP VOLVIÓ A LA CALLE Y LA CALLE VOLVIÓ A ESTAR CON ÉL"



Según Feijóo, los populares tampoco apostaron solo por la "presencia en las redes sociales" sino que se centraron en estar en "la red social más importante", la calle, que es la que permite estar más cerca de los gallegos. "El PP volvió a la calle y la calle volvió a estar con el partido; volvimos a conectar con lo que somos: un partido galleguista que responde por Galicia y vive por y para Galicia", ha resumido.



Después de pasar el mes de agosto recorriendo Galicia con el banco azul, Feijóo se ha mostrado convencido de que quiere que esta iniciativa de contacto directo siga adelante en los próximos años de gobierno, en un formato aún por decidir, y ha aprovechado también para dar las gracias a los suyos por el apoyo recibido cuando anunció que volvería a presentarse y el trabajo posterior.



LA "AUTOCOMPLACENCIA", UN ERROR



Igualmente, ha reafirmado que los resultados son "indiscutiblemente buenos y excepcionales", pero ha advertido que sería "un error enorme" caer en la "autocomplacencia". "El partido no puede parar, tiene que seguir funcionando y exigiéndose cada día más porque los gallegos nos van a exigir más", ha advertido.



Al margen de responder desde el Gobierno a la "deuda de gratitud" que desde el domingo los populares tienen con los gallegos, Feijóo ha enfatizado que "las próximas elecciones, ya sean generales o municipales, hay que ganarlas", y para ello ha insistido en que hay que mantener el "contacto directo con la gente".



"COMUNICAR" Y RENOVACIÓN



El líder popular ha recalcado la importancia de "hablar con la gente" en todos los ámbitos --el local y el autonómico--, en responder a sus demandas y, si no es posible, explicar por qué. No en vano, ha subrayado del riesgo que corren los gobiernos que "no comunican", ya que su pueblo "no los entiende".



Además de comunicar, ha apelado a seguir el proceso de renovación de equipos y ha fijado la atención en la necesidad de "poner aún más en forma a los 314 equipos locales del partido" (quedan congresos importantes en el aire, como en Vigo) e incorporar a las filas populares "a más gente joven, formada y comprometida", para que el partido "siga siendo el mayoritario".



HUMILDAD Y PUERTAS ABIERTAS



Así, incidiendo en una de sus ideas fuerza de la campaña, ha asegurado que el PP tiene las "puertas abiertas" para los "votantes huérfanos" de otros partidos porque en su partido no se exige "servilismo", sino que tienen hueco independientes con "inteligencia, formación, sacrificio" y, sobre todo, aquellos que quieren "estar a disposición de los demás".



Enfrente, ha advertido que los partidos que "perdieron" el 25-S ya "empiezan" a decepcionar a sus votantes. Así, ha aludido a los conflictos del PSOE y al "bloqueo" estatal y a los "insultos" de "las mareas de Podemos".



Como contrapartida a la "soberbia" de sus rivales, ha exigido a los suyos que la "humildad" la "contraseña" de cualquier representante del PP en Galicia.