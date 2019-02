Feijóo: "Además de decir viva Galicia y viva España, hay que saber gobernar"

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este sábado un mensaje al resto de fuerzas políticas que concurrirán a las próximas elecciones municipales y ha sostenido que, "además de decir viva Galicia y viva España, hay que saber gobernar".



"Nosotros, a diferencia del resto, tenemos una respuesta", ha asegurado Núñez Feijóo durante el acto de presentación de los candidatos de su partido a los comicios locales del mes de mayo en Santiago de Compostela, en el que ha subrayado que poder bajar los impuestos, sortear los años más duros de la crisis y mantener los servicios públicos es lo que realmente significa decir "viva España y viva Galicia".



Sobre otras formaciones políticas del panorama estatal, ha considerado que "Galicia les importa un pimiento, sin saber si son de Arnoia o dónde está Padrón -dos localidades gallegas famosas por el cultivo de esta hortaliza-", y ha añadido que "no se puede defender España sin defender Galicia".



Esta ha sido la tónica general de un discurso ante un abarrotado Palacio de Congresos y Exposiciones en el que el máximo mandatario autonómico ha insistido en otra idea central: que el PP es el partido "que más se parece a Galicia" y a los gallegos.



Así pues, ha querido brindarle todo su apoyo a los más de 300 candidatos que representarán a su organización en los municipios gallegos en la próxima cita en las urnas, ya que -ha subrayado- son la única garantía de que vayan a atenderse y gestionarse los problemas de todos los ciudadanos.



"Jamás podrán imitar lo que hemos hecho y jamás podrán copiar lo que somos", ha exclamado Núñez Feijóo, que ha definido a sus candidatos como los mejores representantes de "la Galicia auténtica", que está dispuesta a "seguir siendo útil" después de los comicios de mayo.



En su intervención, el titular de la Xunta ha manifestado que está "muy orgulloso" del PPdeG y ha evocado a anteriores referentes gallegos y estatales como Xerardo Fernández Albor, Manuel Fraga, José María Aznar o Mariano Rajoy; capaces de sobreponerse a las circunstancias "por muy injustas que fueran".

​Intervención del presidente del PP de Ourense

En un tono más mitinero para una intervención en la que ha resaltado la importancia del partido, Baltar también ha fijado una serie de objetivos a conseguir, como superar el 50 por ciento de apoyo electoral en la provincia, incrementar las 65 alcaldías alcanzadas en Ourense o mantener la mayoría absoluta en la Diputación.

O teño claro: o @ppdegalicia seguirá sendo un proxecto gañador mentres transmitamos forza na defensa do galeguismo, do centrismo, do reformismo, do municipalismo, da emigración e da mocidade. Dixen en nome do @PPdeOU @FeijooGalicia @NovasDeOurense #PaixónPorOUrense pic.twitter.com/E7iWeqqPsl