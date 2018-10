Feijóo admite que o `Plan Move` de obras "non" se cumpriu

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitiu que o inicial `Plan Move` de infraestruturas "non" se puido cumprir e lembrou que foi modificado, á vez que se escudou en que a planificación inicial non levou a cabo porque o anterior Goberno bipartito "deixou a deber miles de millóns de euros" no marco, ademais, dunha crise económica.

En todo caso, Feijóo defendeu o impulso ás infraestruturas na comunidade e remarcou que, a día de hoxe, hai 208 quilómetros de autovías e vías de alta capacidade máis que cando tomou as rendas do Executivo autonómico, en 2009, o que supón un aumento do 67 por cento. Tamén concretou que o 80 por cento dos galegos vive "a 15 minutos" dunha vía de alta capacidade.

En fronte, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, afeou a Feijóo as súas "contas de Antoñita a Fantástica" e criticou que se escude "na crise" ou no que fixeron outros gobernos para xustificar o "incumprimento" do `Plan Move`. "O incumprimento do xa modificado, que falamos do de finais de 2010, cando xa levaban ano e medio gobernando", dixo

Entre outros "incumprimentos", lembrou que o plan expuña que "en 2015" o 80 por cento dos galegos estarían "a 10 minutos" dunha vía de alta capacidade, algo que aínda "non" ocorre na actualidade. Do mesmo xeito, puxo o acento na redución das peaxes nas autoestradas competencia da Xunta, após lembrar que o `Move` sinalaba en 2010 que eran "excesivas e disuasorias".

"Case nove anos despois, os usuarios pagan practicamente o mesmo", precisou o socialista, antes de propor un acordo para que o Executivo autonómico use a súa capacidade orzamentaria para fixar un recorte lineal do 20 por cento nas peaxes autonómicas, compatible coas bonificacións xa existentes e chamado a entrar en vigor en xaneiro. Tamén un estudo en seis meses para "homoxeneizar" os pagos nas autoestradas autonómicas.