Feijóo asegura que Galicia "pierde" con los presupuestos de Sánchez

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 presentado este lunes por el Gobierno central en el Congreso "no responden a las expectativas mínimas" de Galicia, una Comunidad que "pierde" en el reparto de fondos.

En declaraciones a los medios este martes, tras la firma de un convenio con los trabajadores de la Administración autonómica, Feijóo ha lamentado que "ninguna persona puede valorar de forma positiva" las cuentas generales de 2019, ya que contemplan una bajada del 19% de las inversiones en Galicia con respecto a las de 2018 y, más concretamente, a los gallegos "les supone más deuda" si se llegan a aprobar.

Y es que, tal y como ha abordado titular del Gobierno gallego, el proyecto de PGE "no" permite "proseguir con las obras previstas" tanto en materia de ferrocarril como las autovías.

En cuanto al AVE, Feijóo "espera" que la partida sea "suficiente" para finalizar las obras, al tiempo que valora que hay un dinero "mínimo imprescindibles para iniciar el tren de alta velocidad hacia Lugo". No obstante, denuncia que "el resto de compsomisos" en este sentido "no existe".

"No existe el compromiso del AVE hacia Ferrol, no existe el compromiso del AVE de la variante de Ourense, no existe el compromiso de la conexión entre Ourense y Vigo", ha enumerado.

Al respecto de las autovías, Feijóo cree que son unas cuentas "inservibles", porque "no inician ninguna de las obras que tenían comprometido iniciar en el año 2018" y que "seguirán sin iniciarse" en 2019. Este punto lo ha ejemplificado con que el proyecto "no" contempla "ninguna infraestructura de conectividad" con la AP-9, "ni de Vigo, ni de Pontevedra, ni de Santiago o A Coruña".