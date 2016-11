Feijóo asegura que no tiene notificación de incumplimiento de llegada del AVE

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que carece de notificaciones sobre presuntos incumplimientos en la fecha de la conexión de Galicia con Madrid a través del AVE, prevista para 2018.



"Las informaciones contrastadas son que el AVE entrará en Galicia en el año 2018. Si entra por Taboadela o por la vía actual, eso no es discutir si llega en 2018. No tengo ninguna notificación del Gobierno de que se van a incumplir los plazos", ha asegurado en conferencia de prensa tras el Consello de la Xunta.



Núñez Feijóo ha destacado que en el último año ha habido un "parón incontestable" en las infraestructuras en España por los más de diez meses que el Gobierno ha estado en funciones si bien ha insistido en que "Adif sigue diciendo" que la conexión entre Galicia y la meseta se hará en 2018.



"Era lo previsto", ha incidido Núñez Feijóo, que ha considerado que no se debe "centrar el tema en la variante de Taboadela" porque "lo importante es que llegue a Ourense Empalme desde Madrid en menos de tres horas", ha concluido.