Feijóo califica de "homicida" la actividad incendiaria en Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado hoy que la comunidad autónoma gallega se encuentra en una "situación compleja" porque coincide una "actividad incendiaria homicida", una "sequía persistente" y un descontrol en incendios en el norte de Portugal que, por primera vez, "saltan el Miño".



El titular de la Xunta ha comparecido ante los medios de comunicación en el Centro de Coordinación de Santiago, donde sigue la actualidad de los incendios junto al delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, y el responsable de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desplegará quinientos miembros en Galicia.



Ha explicado que en la actualidad se lucha contra "tres grandes riesgos", que empiezan por una "actividad incendiaria absoluta" y "homicida", con unas personas que han provocado los incendios a los que dice que "están jugando con vidas" y les manda un mensaje de "sensibilidad y responsabilidad", al tiempo que asegura que no serán permitidos sucesos como los ocurridos en Portugal.



En su intervención ha detallado que las condiciones climatológicas actuales son las "más adversas posibles" con una "sequía continuada, persistente e insistente" que se une a vientos que aumentarán hasta cerca de los cuarenta kilómetros por hora por los restos del huracán Ophelia, lo que facilita que se propaguen los incendios y dificulta su extinción.



El último riesgo está relacionado con "los fuegos que saltaron de Portugal": "Por primera vez vimos como los fuegos saltaban el río Miño y prendían en As Neves, Salvaterra (do Miño), O Porriño y en otros lugares limítrofes", ha declarado.



Por todo esto, y después de transmitir a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, su malestar con que Portugal no apague sus fuegos y entren en Galicia, ha tildado de "compleja" la situación actual, que trabaja para revertir.