Feijóo celebra un "resultado histórico" y apunta que "Galicia nunca falla"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha abrochado su tercera mayoría absoluta este 25S, ha celebrado hoy este resultado "histórico" y el resto de los partidos, PSdeG, En Marea y el BNG, han mantenido reuniones para hallar las causas.



Núñez Feijóo, en una intervención ante la prensa en Compostela con motivo del comité de dirección del PPdeG, ha aplaudido que "Galicia siga teniendo Gobierno, presidente y grupo mayoritario en la Cámara".



Ha agradecido Feijóo a todo el PP de España "su apoyo" durante la campaña, porque "han venido muchos compañeros aquí, cada uno hizo su trabajo, y esto dio lugar a comentarios, tipo que no entendían que estuviésemos en sitios distintos", ha recordado, pero si volviese a empezar la carrera hacia las urnas, repetiría la misma táctica con la que han buscado multiplicar los impactos.



De hecho, ha avanzado que en 2020, cuando vuelven a tocar los comicios gallegos, aconsejaría esto mismo, porque "cuando un sistema táctico de juego funciona, no conviene cambiarlo".



"Galicia no falla", ha explicado Feijóo, y menos en una cita decisiva en la que se jugaba, bajo su criterio, la estabilidad "o inestabilidad", y "hemos tenido éxito", ha reconocido el "presidente de todos los gallegos, porque ninguno fue derrotado, y no tenemos ningún otro objetivo más que acertar".



La presidenta de la comisión gestora del PSdeG, Pilar Cancela, ha analizado también en Compostela los resultados electorales obtenidos por los socialistas gallegos en la jornada de ayer, los cuales ha achacado, en parte, a las divisiones internas del partido y al comportamiento del sector crítico con la dirección.



Cancela, que ha dicho no obviar la responsabilidad de la dirección en unos "malos resultados" electorales, ha reprochado la labor de un sector representado, entre otros, por distintas figuras socialistas como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, o la candidata por Ourense, Laura Seara, quienes este mismo lunes han proferido mensajes críticos con lo sucedido.



"El ruido nunca ayuda", ha denunciado esta portavoz del PSdeG, que cree que al partido le ha hecho "mucho daño" la percepción de la división interna en esta fecha electoral.



Una división procedente de la confección de unas candidaturas que Cancela cree que debieron "ser respetadas" tras el retoque aplicado sobre ellas desde Ferraz, una decisión "dentro de las normas estatutarias" y que ya había sido tomada en otras ocasiones sin despertar tanta contestación.



Cancela ha destacado que desde la gestora trataron de solventar esta situación manteniendo "conversaciones de sobra" con los distintos sectores del partido para alcanzar un consenso que finalmente no se produjo.



En el caso de Luis Villares, que concurrió como cabeza de lista por En Marea, este dirigente ha relacionado el resultado electoral de la confluencia con "la falta de tiempo" y el "poco peso" en los medios de comunicación, lo que impidió dar a conocer este proyecto como querrían.



En declaraciones a la prensa en la capital gallega, en un receso de la reunión de la coordinadora de En Marea, Villares ha contado que tiene una sensación agridulce con el resultado de los comicios, en los que se han colocado como segunda fuerza en la Cámara gallega.



Por un lado, ha admitido que siente "satisfacción" por haber podido trasladar a la ciudadanía "un proyecto serio y solvente que tiene vocación de futuro", pero también cierta "insatisfacción" al no haber obtenido "responsabilidades de Gobierno".



No obstante, ha considerado que el mandato ciudadano es que sea En Marea quien lidere "claramente" la oposición, que estará conformada por el partido instrumental, el PSdeG y el BNG.



La candidata al BNG, Ana Pontón, ha explicado que los resultados designados por las urnas no son los que le hubiesen gustado "para el conjunto del país", pero ha puntualizado que han sido un "punto de inflexión" para su grupo.



En esta línea, ha expuesto que eran "conscientes" de que partían de "una situación difícil" y también de que no han conseguido uno de los objetivos por el que se presentaban, que es que hubiese un gobierno diferente a partir de 2016, pero ha subrayado que el resultado ha sido "excepcional en el contexto" actual.



"Nosotros queríamos que el 2016 fuese un tiempo nuevo para el conjunto de los gallegos y gallegas, aunque somos positivos porque tenemos una base sólida sobre la que construir un camino diferente", ha añadido.



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reconocido que no han cumplido el objetivo, "difícil", de entrar en los parlamentos de Galicia y del País Vasco, y por eso ha encargado un informe técnico al comité de campaña que analice "provincia a provincia" en qué se ha podido fallar.



El PP tiene casi la mitad de los votos en Galicia (47,54%) y 41 diputados, los mismos que obtuvo en las elecciones de 2012, seguido de En Marea, que ha dado el "sorpasso" al PSdeG en votos (19,06% frente a 17,88%), aunque empatados a escaños, 14.



Los socialistas han perdido cuatro representantes respecto a hace cuatro años y En Marea gana cinco si se compara con la confluencia de izquierdas que se presentó hace cuatro años a los comicios.



Completa el Parlamento gallego la presencia del BNG, que con el 8,36% ha perdido uno de los siete escaños que obtuvo en 2012.