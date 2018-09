Feijóo descarta participar en la comisión del accidente de O Marisquiño

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que pedirá comparecer en la comisión de investigación en el Parlamento gallego y ha dejado entrever, en cambio, que no piensa participar en la que indagará sobre el accidente de O Marisquiño.



Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Núñez Feijóo ha destacado que en el Parlamento gallego, donde el PP tiene mayoría absoluta, se pueda investigar a petición de la oposición; en un caso con la petición unánime de los tres grupos de la oposición y en el otro con la abstención del PP; ya que el PSdeG rechazó investigar el accidente de O Marisquiño.



"Creo que el presidente de la Xunta tiene que defender a los profesionales que trabajan en la sanidad pública, será un honor (...) Yo quiero comparecer con independencia de lo que pidan los grupos", ha señalado Núñez Feijóo sobre la intención de algunos grupos de llamarlo a declarar en esa comisión recientemente aprobada y que aún no se ha constituido.



En cambio, preguntado por su participación en la comisión de investigación del accidente de O Marisquiño, como también reclaman algunos grupos de la oposición, ha indicado que "sobre una licencia que da un municipio de Galicia"; Vigo, en este caso, entiende que no tiene "posibilidad de actuar" y ha reiterado su defensa de la actuación de los servicios de emergencia y sanitarios tras el suceso.