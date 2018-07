Feijóo compromete la misma "lealtad y exigencia" con Sánchez que con Rajoy

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió hoy a "mantener la misma línea de lealtad y de exigencia" con el actual Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, que con el de su predecesor, Mariano Rajoy, al asegurar que "la cohabitación es perfectamente posible".

Feijóo hizo esta afirmación al término de la primera reunión con el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, en la sede oficial de la Xunta, en el palacio Raxoi de la plaza del Obradoiro, y subrayó como ejemplo de "cohabitación perfecta" la de Portugal, donde el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, es de derecha y el primer ministro, António Costa, de izquierda.

Recepción oficial ao delegado do Goberno en Galicia, @conJavierLosada, do que esperamos que actúe tamén como delegado de Galicia ante o Goberno. A @Xunta manterá o mesmo nivel de esixencia e lealdade que co anterior Executivo pic.twitter.com/nYHkG03Tij