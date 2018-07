Feijóo defende que a elección de Casado non supón un "xiro" á dereita: "Estamos onde estabamos"

O titular da Xunta e xefe dos populares galegos, Alberto Núñez Feijóo, defendeu que a elección de Pablo Casado como novo presidente do Partido Popular non supón un "xiro" ideolóxico cara á dereita, senón que se trata dunha aposta por "a renovación" personificada nun líder que "ten 37 anos" e foi escollido polos compromisarios "para que dure".

"O titular fácil pode ser a volta á dereita, pero o real é que o relevo que realizou o partido é impecable. Eu, persoalmente, non virei cara a ningún lado. Estamos onde estabamos", afirmou Feijóo nunha entrevista publicada este domingo en La Voz de Galicia recollida por Europa Press.

Así, o líder do PPdeG recoñeceu que se o proceso de sucesión se dese no ano 2020 "probablemente" daría o paso para presidir o partido a nivel nacional.

"Pero isto ocorreu cando ocorreu, e un non elixe os feitos, os feitos condicionan o que un ten que facer"

Feijóo, que non desvelou nin antes nin despois do Congreso a cal dos candidatos a suceder a Mariano Rajoy apoiou; mantén que a súa posición de "neutralidade" pode axudar de mellor maneira ao seu partido á hora de "restañar" os "rasguños" que quedasen após o proceso interno.

Por iso, mantén que non desvelará o sentido do seu voto -"o meu voto está entre outro tres mil, e por tanto é irrelevante"- e pon o foco en que o "resultado" dun congreso "limpo" foi "clarísimo, con máis de dez puntos de diferenza". "Se só houbese dous puntos entre un e outro sairía preocupado, pero este é un resultado suficiente claro", remarca.

"Imparcialidade"

Ante o ofrecemento do novo líder do PP, Pablo Casado, para que o presidente autonómico figure no seu equipo; Feijóo apunta que debe "cumprir" coa "palabra" dada a "os galegos" en 2016, cando prometeu que concluiría a lexislatura e que non repetirá en 2020 como candidato á Xunta.



"Casado pediume na primeira volta e até onte mesmo (polo sábado) que estea máis preto da sede do partido, eu agradecinllo porque non son ningún soberbio, pero tiven unha oferta similar de Soraya Sáenz de Santamaría, e esa é unha das razóns polas que me mantiven baixo o paraugas da imparcialidade", incidiu.

Pese que Feijóo non confirmou publicamente a que candidato apoia, cargos do PPdeG próximos a el si recoñeceron publicamente a súa aposta por Pablo Casado, como os presidentes do PP da Coruña, Diego Calvo, e de Pontevedra, Alfonso Rueda, fronte ao respaldo a Soraya Sáenz de Santamaría do seu homólogo por Ourense, Manuel Baltar

De feito, Calvo e Rueda xunto coa deputada por Ourense Ana Vázquez Blanco, os presidentes do PP de Santiago -Agustín Hernández- e Vigo -Elena Muñoz-, e o vigués Javier Dorado forman parte do equipo directivo de Pablo Casado.



Para Feijóo, a "representación" do PPdeG na nova dirección do partido é "contundente", xa que os anteriormente mencionados súmanse ao propio xefe dos populares galegos, á presidenta do Congreso, Ana Pastor, e ao portavoz no Senado, José Manuel Barreiro; todos eles membros natos.



"Casado sabe que con Galicia as cousas son máis fáciles, porque o partido se fundou alí, o seu antecesor é militante do PPdeG e nunca lle demos un problema ao PP, ao contrario. A lista respectou moito a Galicia", aseverou.