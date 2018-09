Feijóo: "Durante diez días valoré dar el salto a Madrid"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, revela que durante diez días valoró dar el "salto a presidir" el PP en Madrid, pero explica que no lo hizo porque quiere acabar su mandato en Galicia.



En una entrevista que publica el diario El Mundo este domingo, el presidente de la Xunta declara que la marcha de la política de Soraya Sáenz de Santamaría le parece una pérdida para su partido y para España, y considera que hay que respetar las decisiones personales, al igual que la decisión de María Dolores de Cospedal de pasar a un segundo plano.



Feijóo responde a los que acusan al PP de haberse derechizado desde que Pablo Casado ganara el último congreso extraordinario el pasado julio.



"El partido no se ha movido del sitio donde estaba el mes de julio: el PP ocupa el gran espectro de centro derecho, añádele si quieres de centro derecha, sin el cual no hubieran sido posibles estos 40 años de bienestar, concordia y mejora económica", opina.



Declara que en España a cualquier persona que discrepe de la izquierda se le acusa de "alojarse en la extrema derecha".



El presidente de la Xunta también revela que en 1982 votó al PSOE de Felipe González y "volvería a hacerlo", pero agrega que "lamentablemente de aquel partido ya solo queda el nombre".