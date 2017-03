Feijóo recuerda las carencias que padeció su primera Xunta

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la primera legislatura que gobernó (2009-2012) fue "el período más difícil" de gestionar Galicia y explicó que su primer gobierno consistió "básicamente" en tener "menos dinero que nunca y más problemas que nunca". "No es que hoy tengamos lo que necesitamos, pero antes no teníamos casi nada, salvo el compromiso de no hundir el país", rememoró durante la presentación del libro "Os discursos parlamentarios de Alberto Núñez Feijóo. Oitava lexislatura. 2009-2012", editado por el Parlamento gallego.

Rodeado de la práctica totalidad de sus conselleiros, tanto los actuales como los que formaron parte de aquel primer Ejecutivo, el presidente gallego recordó que ayer se cumplían ocho años de la victoria electoral que le dio paso a la Xunta en 2009. También asistieron al acto algunos conselleiros de la etapa de Manuel Fraga, con los que compartió gobierno entre 2003 y 2005, así como diputados y exdiputados del PSdeG y personal del TSXG, las universidades de A Coruña y Santiago y de las instituciones estatutarias, entre otros.

Núñez Feijóo reconoció abiertamente que "los verdaderos autores del libro" son los cinco prologuistas, personal de su equipo, por lo que disculpó que no quisieran intervenir, ya que "para qué hablar si ya lo escribieron, no tiene sentido". Sobre la efeméride de ayer, el octavo aniversario de su primera victoria electoral, el presidente recordó que cuando sabía que iba a gobernar le confesó a los integrantes de su equipo que estaba "más preocupado" que el día anterior y que hoy se siente "más ilusionado que nunca".

En su intervención hizo un alegato a favor de la democracia representativa frente a la directa, que "oculta una autocracia indirecta", y añadió la necesidad de la función "explicativa" para que los ciudadanos comprendan el proceso de toma de decisiones de sus representantes. "Los textos que presentamos hoy -por ayer- en el Parlamento, igual que los de los otros presidentes, nacen del anhelo de explicación, de hacer partícipe a la Cámara y a los gallegos de los problemas que cada presidente tenía que exponer, transmitir... justificar porque tomaba decisiones", ha señalado. "Sería osado por mi parte valorar los textos, pero esa fue la única inspiración e intención ", indicó.

Elogio del diálogo

También elogió el valor del diálogo frente a los monólogos, ya que, según dijo, "fueron los monologuistas los que siempre se sintieron incómodos donde prima el argumento contra la consigna", en alusión al Parlamento, donde "ningún debate es estéril ni debe ser superfluo". Abundó en que es la parte explicativa la que es preciso "perfeccionar" de la democracia y enmarcó en esa cuestión el "esfuerzo" hecho entre 2009 y 2012

Núñez Feijóo explicó que su aspiración respecto a este volumen es que quien se acerque a los discursos de su primera legislatura vea su "inmensa pasión" por Galicia, su "orgullo" de ser parlamentario y su "compromiso honesto" con el pueblo del que forma parte. n