Feijóo reivindica la gestión compartida de la AP-9

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado la "gestión compartida" de la Xunta y el Gobierno de la AP-9 como "un paso que no se había dado nunca" y ha dado por hecho que las reuniones de la comisión serán "periódicas" y no cosa de "un día".



Preguntado sobre la reunión que mantendrán este mismo jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, ha destacado como "un buen síntoma" que ya comiencen los trabajos.



Ante las críticas planteadas por la oposición, les ha restado importancia y ha considerado que "es una pena que no dieran este paso cuando gobernaban", pues supone que Galicia tiene voz en las obras que se hacen en la autopista y en la prioridad de las mismas.



Además, ha asegurado, las políticas tarifarias de la Xunta se abordarán en el seno de esa comisión. "Yo defenderé los intereses de Galicia, porque a eso me dedico", ha enfatizado el presidente, crítico con que quienes hablan de suprimir peajes "son los mismos" que los pagaban al Gobierno.



"No me parece un buen negocio", ha remachado, en alusión a la etapa del bipartito, al tiempo que ha añadido que espera que en la reunión de Ethel Vázquez con el ministro puedan hablar también de la llegada del AVE a Galicia aunque la información "definitiva" está prevista para enero.



CORREDOR DO MORRAZO



También en materia de infraestructuras, el Consello de la Xunta ha dado luz verde este jueves a la licitación de las obras del último tramo del Corredor do Morrazo, entre Meira y Cangas (Pontevedra), por unos 18,2 millones de euros.



Se trata de cuatro kilómetros que supondrán 24 meses para su conclusión y la previsión es que las obras comiencen antes del verano, de modo que "el 100%" de la autovía esté en ejecución el año próximo.