Feijóo reivindica el primer año de legislatura cumpliendo "compromisos"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en valor hoy la gestión llevada a cabo desde las pasadas elecciones autonómicas, un año en el que su Gobierno gallego ha trabajado cumpliendo los "compromisos" adquiridos con los ciudadanos que lo respaldaron mayoritariamente en septiembre de 2016.



De este modo, en el marco del X Congreso de Nuevas Generaciones de Galicia (NNXX), que ha empleado como el escenario para hacer balance del primer año de esta legislatura, la tercera en la que está al frente del Gobierno gallego, y en presencia de la junta directiva del PPdeG, Núñez Feijóo ha puesto en valor la gestión de su Ejecutivo.

Con promesas cumplidas el PPdeG ha demostrado que en su formación no son "patrocinadores del politiqueo sino de la política con mayúsculas", y han dotado a Galicia de la estabilidad política que prometieron en la campaña electoral del pasado año, dijo.

Ha recordado que en las pasadas elecciones, "los ciudadanos nos pidieron que nos esforzásemos", un mandato que en el PPdeG han obedecido reforzando educación, sanidad y favoreciendo el emprendimiento, ya que pese a no contar con todos los recursos que les gustaría, en la Xunta "ahora llegamos a fin de mes con menos dinero y hacemos más cosas que cuando ellos -el anterior gobierno bipartito- tenían más dinero".

En su intervención, el líder del PPdeG ha defendido las medidas impulsadas durante este primer año de legislatura que han permitido consolidar la recuperación económica y mejorar los servicios públicos pese a tener un frente a una oposición que dice "no a crecer, no al plurilingüismo, que dicen no a todo".

Frente a la negativa constante en la que está instaurada la oposición, "los gallegos dijimos sí" porque "estamos orgullosos de lo que somos y queremos seguir adelante" con el proyecto de Gobierno que Feijóo inició en 2009.

Además de una consistencia en el terreno económico y social, el presidente gallego ha puesto en valor la estabilidad política con la que cuenta Galicia, porque "este lunes hace un año que los gallegos dijeron bien alto lo que querían una Galicia gallega, pero también una Galicia española y europea", ha remarcado

En el transcurso de estos doce meses, Núñez Feijóo ha querido demostrar que "defender Galicia es compatible con defender España y Europa", y de hecho es una defensa que se debe seguir realizando por lo que "hay que seguir haciendo política" ya que de lo contrario serán "los demás los que la hacen" pretendiendo instaurar su "pensamiento único".

Así, el presidente del Ejecutivo ha lamentado que en otros puntos del Estado la tónica sea bien distinta a la gallega, como el caso de Cataluña marcada por una inestabilidad generada desde las propias instituciones que demuestran que "los catalanes no tienen suerte con sus políticos actuales".

De este modo, Feijóo se ha vuelto a mostrar contrario al referéndum del 1 de octubre, y ha recordado que "si se quiere cambiar algo" se debe cumplir con los procedimientos marcados para no caer en una "involución democrática, después de lo que le costó a nuestros padres traer la democracia a Galicia y a España".

Por ello, se ha comprometido a continuar defendiendo las bases de la democracia, con "argumentos", dialogando y asegurando que en Galicia haya un "Gobierno que gobierne y un Parlamento que legisle" en defensa de una autonomía que "no solo sea legítima, sino que también sea legal".