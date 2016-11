Feijóo repasa con su gabinete en el primer Consello los compromisos de investidura, con el reto inmediato de las cuentas

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha sentado este lunes con sus diez conselleiros en el primer Consello de la Xunta de su tercer mandato para abordar los compromisos asumidos en el pleno de investidura y también las propuestas de la oposición. Todo ello, siendo conscientes de que el reto más inmediato son los presupuestos de 2017.



La reunión de esta jornada, habitual tras cada toma de posesión, tiene un carácter sobre todo simbólico, todavía más reforzado por el hecho de que todos los miembros del Ejecutivo han repetido, de forma que están completamente puestos al día en las tareas a acometer. Será en el Consello ordinario del jueves cuando se aprobarán los primeros acuerdos.



En todo caso, tras los "15 minutos de descanso" que Feijóo le dio a su equipo entre su toma de posesión y la foto del primer Consello, el jefe del Ejecutivo ha ratificado su intención de aprovechar el encuentro, como mínimo, para repasar los compromisos asumidos con Galicia, en primer término en su programa, y ratificados en su discurso de investidura pronunciado la pasada semana en el Pazo do Hórreo.



En el que prevé que sea el primer mandato expansivo desde que gobierna, Feijóo ha decidido agilizar al máximo el calendario de las cuentas, una cuestión que también facilita el hecho de que haya optado por el continuismo en su equipo, toda vez que los miembros de los distintos departamentos autonómicos tienen perfiladas sus cifras.



Si no cambia sus planes, el presidente prevé que este jueves el techo de gasto quede listo para remitir al Parlamento. Los presupuestos los presentará en diciembre y el objetivo es que, si es posible, porque todo depende de la tramitación en la Cámara, entren en vigor en febrero.



Al margen de los presupuestos, en su investidura, Feijóo avanzó otros dos pilares para la gestión en Facenda, cuya cartera tiene Valeriano Martínez: que sea un mandato de "menos deuda" y "más impuestos". "Si hay más holguras, seguiremos reduciendo la presión fiscal sobre los gallegos", prometió Feijóo, quien también sitúa como debate clave.



En el ámbito estatal, la negociación de la financiación autonómica es uno de los asuntos clave, por el que también manifestaron su preocupación sus rivales políticos, con especial intensidad el portavoz del PSdeG en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga. Avances sociales, competencias y el traspaso de la AP-9 son otras de las preocupaciones planteadas por Luís Villares (En Marea) y Ana Pontón (BNG).



LEY DE EMPLEO Y METAS SOCIALES



En cuanto a los compromisos que el propio presidente ha asumido, Francisco Conde (Economía) tendrá que trabajar para "consolidar" la recuperación y afrontar la lucha contra el paro. De hecho, Feijóo ha prometido una nueva Ley de empleo de Galicia, con el objetivo de que se creen entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo y que la tasa de paro se sitúe en una cifra por debajo de los dos dígitos.



Asimismo, dentro del "compromiso social" garantizado por su jefe de filas, Román Rodríguez tendrá que afrontar los retos pendientes en Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. La apuesta por el FP, por los idiomas --así como potenciar el uso del gallego entre los jóvenes-- y la enseñanza digital, están entre sus metas. Los populares han apelado, incluso, a un gran pacto educativo con la oposición.



De mantener ajena a grandes polémicas, como hasta ahora, un área de por sí difícil de gestionar como es Sanidade, se ocupará Jesús Vázquez Almuiña. Mantener a raya las listas de esperas, entre sus retos.



Por su parte, con la cartera de Política Social, José Manuel Rey Varela, tendrá que afrontar el que Feijóo ha situado como uno de sus principales retos para la legislatura: el demográfico. Entre los compromisos ya asumidos, primero en su programa y después en al investidura, está la ampliación de la `Tarxeta Benvida` --la ayuda de 100 euros al mes por bebé--.



OTROS RETOS



Feijóo también ha avanzado que ésta debe ser la legislatura "del sector primario" y una de las cuestiones en las que ha tendido la mano y ha solicitado el apoyo de la oposición es el impulso del medio rural, cuya cartera está en manos de Ángeles Vázquez. Para lograrlo, ha apelado a un "pacto estable" a la oposición.



De la gestión de Rosa Quintana al frente de Mar, el presidente subrayó que, en lo que va de año, se ha alcanzado una cifra histórica de facturación por venta de pescado y marisco fresco: la mejor de los últimos 20 años. "Consolidar esta mejoría es el objetivo de la Consellería do Mar en los próximos cuatro años", decretó.



Al frente de la Consellería de Medio Ambiente, Beatriz Mato tendrá que asumir, por ejemplo, la renovación de la Ley de ordenación del territorio. Feijóo ha avanzado, asimismo, cambios en los niveles intermedios de Infraestruturas, la cartera de Ethel Vázquez. Por ejemplo, la Axencia Galega de Infraestruturas asumirá los procesos de contratación y construcción de los centros sociosanitarios y educativos.



Al margen del peso político que se le presupone al vicepresidente, Alfonso Rueda mantiene las competencias de conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Feijóo ha avanzado que Galicia deberá defender su autogobierno desde la "lealtad" en las relaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero sin aceptar nunca "menos de lo que le corresponde".