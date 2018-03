Feijóo, sobre la sucesión de Rajoy: "Dentro de un año le podré contestar"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha afirmado que no contempla la posibilidad de suceder en la presidencia del Partido Popular a Mariano Rajoy, pero ha emplazado a dentro de un año, "cuando el presidente nos dirá lo que decida hacer", para contestar si optará a relevarle.



"Si me quiere hacer esa pregunta dentro de un año, le podré contestar", ha respondido Feijóo a la pregunta del periodista Jordi Evolé en una entrevista a 'Salvados' de La Sexta recogida por Europa Press, donde el presidente gallego también ha valorado las capacidades de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para suceder a Rajoy.



Según Feijóo, la vicepresidenta "tiene formación, información y oficio para, si ella quiere, intentarlo", y Cospedal, además, el "factor positivo" de haber presidido una comunidad autónoma. "Un presidente del Gobierno que haya sido presidente de una comunidad autónoma es positivo para España", ha dicho reconociendo que él también tendría esa cualidad en una hipotética carrera a la sucesión.



Sin embargo, Feijóo ha insistido en que su futuro sigue pasando por Galicia, ya que no tiene constancia de que Rajoy quiera retirarse. "No tengo ninguna información de que Rajoy vaya a dejar de ser presidente del partido, toda la información que tengo apunta a lo contrario, que le gustaría seguir", ha indicado.