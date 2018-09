Feijóo: "Trabajaré para que no haya crisis en el PP"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que no le gustaría que se le presentase de nuevo la oportunidad de optar a liderar el PP ya que eso significaría que su partido "está en crisis", y se ha comprometido a trabajar para que eso no ocurra.



En una entrevista en el circuito gallego de la Cadena Ser, Núñez Feijóo ha asegurado que tras decidir no presentarse a la Presidencia del PP sintió que había militantes a quienes "les costó" entender su postura y ha rechazado un giro a la derecha con la llegada de Pablo Casado, al menos en Galicia.

"Yo no he girado, estoy donde estaba", ha insistido el líder del PP gallego, que ha recordado que en el Congreso del pasado mes de julio "ganó con claridad una opción", por lo que "hay que dejar de hablar del PP" y hablar de los problemas de los ciudadanos.

Sobre su decisión de no presentarse a suceder a Mariano Rajoy ha incidido: "Tenía que elegir; abandonar abruptamente, en semanas, el gobierno de Galicia o cumplir el mandato, mi tarea. Y el eslogan de mi campaña (en 2016) era "En Galicia, Feijóo sí", así que " tenía que cumplir".

Ha destacado que en este momento no piensa en la posibilidad de presentarse a un cuarto mandato, sino que le preocupa "la situación política" del conjunto de España y también "acertar con los ajustes en el gobierno" autonómico y hacer una buena selección de candidatos para las elecciones municipales.

Está previsto que en próximas fechas acometa una remodelación de gobierno para dar salida a, al menos, el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, que será candidato en Ferrol -donde ya gobernó entre 2011 y 2015- y posiblemente a la titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Mato, que sería candidata en A Coruña.



En cuanto al cambio de gobierno tras la moción de censura en el Congreso, Núñez Feijóo ha asegurado que la Xunta defenderá los "intereses" de los gallegos independientemente del partido que gobierne en el conjunto del Estado.