Feijóo ve "un error importante" que Adif omitiese información durante tres años

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado "error importante" que Adif tardase tres años en enviar documentación para la causa del accidente ferroviario de Angrois y no remitiese dichos informes "en el momento procesual inicial" que, en su opinión, era cuando debía hacerlo.



Lo ha manifestado después de que el pasado lunes Adif presentase en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago 300 folios relacionados con el análisis de riesgos y el cambio significativo de velocidad en la línea que conecta Ourense con la capital gallega. Dichos documentos, según el propio administrador ferroviario, se habían "omitido por error".



"Nos llamó la atención que hubiese un informe que no fuese remitido desde el primer instante cuando estaba elaborado y tenía que ir al juzgado", ha reflexionado Feijóo, preguntado al respecto, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.



"No es fácil de entender, quiero pensar que no son informes decisivos", ha añadido el presidente gallego, un día después de que el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, apuntase que no hay "ninguna información adicional" en la nueva documentación aportada por Adif al juzgado que instruye la causa por el accidente de Angrois.



De todos modos, Feijóo ha insistido en que le "sorprende" lo ocurrido y le parece "un error importante", si bien ha matizado que "se rectificó" y que ahora toca a la autoridad procesal "pronunciarse".



CRÍTICAS DE "UNA PARTE DE LAS VÍCTIMAS"



Sobre las críticas de los afectados por el siniestro, el mandatario gallego en funciones ha señalado que él ve como "una parte de las víctimas" critican "muchísimo" al juez y al fiscal, además de censurar la actuación del Gobierno central, y ha advertido que "se puede criticar a una parte, pero no a todo el mundo".



Dicho esto, ha vuelto ha defender que el Gobierno de Galicia quiere "saber qué ocurrió" en el trágico accidente ferroviario, por lo que ha pedido que "se informe con meticulosidad" para que se conozcan "la causa o causas" que produjeron el descarrilamiento del Alvia.



Al margen de insistir en que el exceso de velocidad es "la principal", es necesario conocer si hubo causas "accesorias o adicionales".



"No vamos a cambiar de opinión, afecte a quién afecte; seguiremos pidiendo que se sepa con exactitud qué pasó en ese tren y si hay causas adicionales para el accidente, al margen de una velocidad impropia", ha zanjado.