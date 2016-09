El diputado de En Marea por Lugo, Miguel Anxo Fernán Vello, considera "ridículo" que el PP, donde "hay una putrefacción general y no dimite nadie", haya reclamado que deje su escaño por un tuit "desafortunado" que ya ha retirado y por el que ya ha pedido disculpas.



Fernán Vello ha tenido que rectificar y pedir disculpas tras lanzar un mensaje en Twitter en el que tachaba de "ignorante" al pueblo gallego por los resultados de las elecciones gallegas del pasado domingo, en las que el PP de Alberto Núñez Feijóo revalidó la mayoría absoluta.



"Pueblo extraño el nuestro: "esclavos" que votan al amo, al `señorito`, al cacique, al que manda, a los de siempre. Pueblo alienado e ignorante", escribió el diputado en su cuenta personal. Horas después, cuando desde el PP gallego ya le pedían la dimisión, borró el tuit y dio explicaciones.



"Rectificar es preciso --publicó a continuación--. En `caliente` podemos expresar ideas desacertadas. El pueblo ha hablado y tiene todo mi respeto. Mis disculpas si he ofendido", argumentó el diputado de En Marea.



UN MOMENTO DE VISCERALIDAD



En declaraciones a Europa Press, Fernán Vello ha hecho hincapié en que ya ha rectificado, ha confesado que escribió el tuit "en un momento de visceralidad" tras los resultados de las gallegas y que "en absoluto" estaba en su ánimo "faltar al respeto a ninguna formación política ni al pueblo gallego" del que forma parte.



Además, ha denunciado que desde ciertos sectores del PP gallego se ha orquestado una campaña de "persecución" contra su persona. En los últimos meses, ha recordado, se han publicado fotografías en un aeropuerto para reprocharle que viaje en primera clase con dinero público, cuando, argumenta, las imágenes fueron tomadas cuando aún no tenía escaño.



Esas "infamias" se lanzan desde "perfiles falsos", ha añadido Fernán Vello, quien ha dicho sentir "indefensión" y víctima de una "persecución de caza al individuo".