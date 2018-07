Ferrol rechaza el traslado de los restos de Franco a la urbe

El pleno del Ayuntamiento de Ferrol ha aprobado este lunes una moción del BNG por la cual el consistorio muestra su rechazo a un posible traslado de los restos del dictador Francisco Franco a su ciudad natal tras la anunciada exhumación de su emplazamiento actual, el Valle de los Caídos.



La propuesta ha salido adelante con los votos de BNG, Ferrol en Común, PSOE y la edil no adscrita Esther Leira. Por su parte, PP y Ciudadanos han optado por la abstención.



La iniciativa validada por la corporación también reclama la expropiación del nicho propiedad de la familia Franco, entregado como obsequio por el Ayuntamiento ferrolano en 1967 al ser el entonces jefe del Estado hijo ilustrísimo de la localidad.



Igualmente, se ha solicitado la eliminación completa de simbología de la dictadura en el municipio y que las plataformas Google y Facebook dejen de emplear el topónimo El Ferrol del Caudillo, suprimido al inicio de la actual etapa democrática.

Ese período histórico también ha protagonizado una moción del PSOE.

Así, el consistorio ha sacado adelante, con votación individualizada por cada uno de sus puntos, un texto en el que se abogaba por la erradicación de símbolos y nomenclatura vinculada con el franquismo en el callejero del Arsenal Militar de Ferrol.



La retirada de la sala de alcaldes del palacio municipal de imágenes de regidores de la dictadura ha sido aprobada por PSOE, BNG, Ferrol en Común y la edil Esther Leira. De nuevo, PP y Ciudadanos se han abstenido.



Estas dos últimas formaciones han argumentado que la estancia no tendría que sufrir cambios al existir también fotografías de alcaldes de los períodos liderados por Primo de Rivera o el rey Alfonso XIII.

El regidor actual, Jorge Suárez, ha dicho que el gobierno local "nunca ha hecho demagogia sobre este asunto".

En esta línea, ha emplazado a la oposición a conseguir un voto unánime "para dar una lección de democracia" más allá de la ciudad.



El portavoz del BNG, Iván Rivas, ha declarado que a su formación no le "importa lo que quiera hacer la familia con los restos" y ha sostenido que el Ayuntamiento "no se puede quedar de brazos cruzados ante esta posibilidad".



Mientras, la portavoz del PSOE, Beatriz Sestayo, ha estimado que Ferrol "no puede seguir vinculado al Caudillo".

"No se trata de pago o impago de tasas del nicho, se trata de un privilegio", ha remachado, afirmando que la legislación sobre memoria histórica anula estas medidas.

Por su parte, la edil de Ciudadanos Ana Rodríguez Masafret ha incidido en que se trata de "un debate ficticio" al no haberse "pronunciado" su familia sobre si lo llevarían a Ferrol "si finalmente exhuman los restos".



En todo caso, ha coincidido en querer evitar "un peregrinaje nostálgico" al cementerio municipal de Catabois.



La portavoz del PP, Martina Aneiros, ha tildado el debate de "precipitado porque no hay declaraciones de la familia" sobre un eventual traslado a Ferrol y ha reseñado su censura a "cualquier tipo de régimen autoritario".