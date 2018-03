Ferrol homenaxea aos dous traballadores abatidos a tiros pola Policía fai 46 anos

O Concello de Ferrol celebrou a súa homenaxe anual a Amador Rey e Daniel Niebla, dous traballadores da antiga Bazán que hai 46 anos, o 10 de marzo de 1972, falecían durante unha manifestación obreira que reclamaba melloras laborais no ocaso da etapa franquista, como consecuencia dos disparos efectuados por axentes da Policía.

Nun acto institucional, con ocasión do Día da Clase Traballadora Galega, realizado ante o monumento que lembra a estes dous traballadores do sector naval, instalado no barrio de Recimil, déronse cita representantes de todos os grupos municipais con representación na administración local, fóra de Cidadáns, e das organizacións sindicais CC.OO., UXT, USTG e MAS.

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), foi o encargado de dirixirse aos alí concentrados, unhas 300 persoas, ante as que proclamou que "o fin dos acontecementos do ano 1972 era reclamar e buscar os dereitos da clase traballadora, xa que o traballo non é un privilexiado, se non que é un dereito".

O rexedor ferrolán instou aos presentes a "continuar coa loita, xa que só desde a unión poderase romper a brecha salarial entre homes e mulleres e coa precariedade". "Están a converternos nunha clase traballadora pobre que a duras penas pode chegar a fin de mes", aseverou.

Homenaxe ás mulleres

"Tivemos que agardar 46 anos para facer tamén unha homenaxe a outras protagonistas desta loita, ás mulleres daqueles que estaban na rúa e que, por fin, viron recoñecida a súa loita para lograr os dereitos que hoxe en día gozamos en precario", sentenciou, en alusión ao recoñecemento que este colectivo tivo días atrás por parte do Consistorio da cidade naval.

O alcalde tamén aproveitou para reclamar "igualdade e xustiza social, ademais do recoñecemento do traballo como un dereito constitucional que lle pertence a calquera home e muller", finalizando o seu discurso cunha proclama: "como quedou demostrado hai dous días, a xente ten ganas de saír á rúa, reivindicar os seus dereitos e manter máis viva que nunca a loita da clase obreira galega".

Demandas vixentes

Pola súa banda, o secretario xeral de CC.OO. en Galicia, Ramiro Sarmiento, presente tamén neste acto, destacou a necesidade de "lembrar a loita de Amador e Daniel nun día como o día hoxe de 1972 e que segue tan vixente e necesaria na clase traballadora, tendo en conta o que está a acontecer no noso país".

O responsable sindical quixo incidir no caso concreto de Ferrol, da que dixo que "é necesario que logre un modelo de crecemento que faga desta comarca algo do que todos os ferroláns poidan estar orgullosos e que poida ofrecer á súa mocidade un futuro de oportunidades".

A preguntas dos medios de comunicación sobre o protagonismo neste ano das mulleres, destacou que "as mulleres teñen o protagonismo sempre, cun proceso de empoderamiento superior ao que estiveron a ter estes anos".

Segundo Sarmiento, "a reforma laboral supuxo un retroceso para resolver toda a súa diferenza salarial" e "o 8 de Marzo supuxo un antes e un despois para as mulleres traballadoras no noso país".

Posteriormente, militantes e simpatizantes de CC.OO. marcharon en manifestación desde o monumento ao 10 de Marzo e até o Cantón de Molins, onde concluíu a marcha de protesta.

A CIG, outra manifestación

Como é habitual, o sindicato CIG tamén convocou outra manifestación en Ferrol, que neste caso partiu ás 12,00 horas desde as inmediacións do seu local comarcal, na Avenida de Esteiro, e após percorrer varias rúas e avenidas finalizou tamén ante o monumento en recordo a Amador Rei e Daniel Niebla, e na que tamén se deron cita representantes do BNG.

A marcha estivo encabezada polo secretario xeral da CIG, Paulo Carril, quen manifestou que "saímos á rúa reforzados polo que significou a folga do 8 de Marzo" e "que é un alento fundamental de cara ao reto que temos a clase traballadora galega actualmente".

Carril apostou por dar "unha resposta á deterioración das condicións de vida que estamos a sufrir, como a aplicación da reforma laboral ao que se une os recorte laborais e sociais, que o que están a motivar é un empobrecimiento xeneralizado e unha precariedade absoluta", ademais de catalogar como de "escandalosa" a situación social que "se está vendo no noso país, cun presidente da Xunta que renega da condición de galego e da creación de emprego".

Tamén asegurou que existe "un ataque" ao sistema público de pensións xa que desde o seu punto de vista "o que se pretende é camiñar cara á privatización e algúns, partidos e sindicatos, conxuntamente co PP, asinaron a reforma das pensións do ano 2011 e que tamén persegue un empobrecimiento deste colectivo".

"A mellor homenaxe que lle podemos facer a Amador e Daniel é, precisamente, o mesmo que a eles os levou en 1972 a saír á rúa e defender a través da loita obreira os dereitos que temos para traballar dignamente sen ter que emigrar", resolveu.