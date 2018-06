Ferrol lembra no primeiro aniversario da súa morte a Ignacio Echeverría, "o heroe do monopatín"

O Concello de Ferrol organizou unha ofrenda floral ante a placa que lembra a Ignacio Echeverría, o mozo nado nesta cidade e que hai un ano, o 3 de xuño de 2017, falecía en Londres durante un ataque terrorista yihadista, cando trataba de socorrer a outros cidadáns.

O acto institucional, realizado na zona de pistas de skateboard da Malata, onde está situada a placa de homenaxe, estivo presidido polo alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), coa participación de tres concelleiros do grupo municipal do Partido Popular, entre as que se atopaba a súa portavoz, Martina Aneiros, e unha das edís non adscritas, Rosa Méndez, así como Anabel Orjales, representante da Plataforma Ignacio Echeverría, e unha vintena de persoas.

"Echeverría cumpriría hai uns días corenta anos e ninguén con esta idade debería de falecer en defensa dos dereitos e as liberdades"

O rexedor de Ferrol en Común destacou que "Echeverría cumpriría hai uns días corenta anos e ninguén con esta idade debería de falecer en defensa dos dereitos e as liberdades".

Suárez tamén quixo destacar "a súa valentía e traxectoria persoal, sempre implicado en accións colectivas, nas súas diferentes facetas, como deportista, universitario e agora como traballador, e que lle facía pensar máis nos demais que en si mesmo e que o levou ese día a loitar contra algo que nunca debeu de ocorrer".

Lugar de nacemento

Jorge Suárez lembrou que "Ignacio Echeverría naceu en Ferrol, aínda que moi pronto se foi para As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), non podendo deixar pasar esta ocasión para lembralo, e deixar institucionalizado a homenaxe de cara ao futuro dun veciño que mostrou a súa valentía". "Se houbese moitas persoas así estamos seguros de que o mundo sería un lugar mellor", engadiu.

Pola súa banda, Anabel Orjales, integrante da Plataforma Ignacio Echeverría, agradeceu "en nome da familia de Ignacio e da Plataforma ao Concello de Ferrol a realización desta homenaxe", onde lembrou "a gran lección de xenerosidade, humanidade e valentía ante o terror que Ignacio deu, algo que para el non foi difícil, xa que estes eran os seus valores".

Tamén destacou do novo falecido que era "xentil, solidario con quen o necesitaba, respectuoso e moi xeneroso, tanto, que non dubidou en dar a súa vida para salvar a dos demais".

"Ignacio non podería pasar por alto este ataque e fuxir, porque esa non era a súa condición, onde hoxe hai un ano que nos deixou e é un orgullo facerlle esta homenaxe nun sitio como este", engadiu, en alusión ás proximidades das pistas de skateboard, "un deporte que el tanto amaba, nunha sociedade que está falta de heroes como el, onde a cidade na que naceu, Ferrol, é agradecida". "Por iso hoxe o lembramos, para que xamais se lle esqueza", concluíu.