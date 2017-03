La filloa, reina de la fiesta en Boqueixón

La localidad de Lestedo, situada en el municipio coruñés de Boqueixón, ha celebrado este domingo la trigésimo cuarta edición de la Festa da Filloa, que cada año tiene lugar el "Domingo de piñata", es decir, el fin de semana siguiente al martes de carnaval.



A pesar de que las condiciones meteorológicas de un domingo pasado por agua no ayudaron al espíritu festivo, cientos de personas han acudido a Lestedo a degustar uno de los postres gallegos más tradicionales.



En la mañana, la lluvia impidió que los Xenerais da Ulla desfilasen en sus caballos hasta el campo de la fiesta, donde la conselleira do Medio Rural, Ánxeles Vázquez, se encargó de dar lectura al pregón.



Como viene siendo habitual en los últimos años, la actriz María Mera fue la encargada de conducir el acto de presentación de la Festa da Filloa, en la que se hizo entrega de un diploma de agradecimiento a SBC Gasolineras por su aportación a la fiesta.



Además, el alcalde de Boqueixón, Manuel Fernández Munín, fue el encargado de imponer el "mandil de honor" a la conselleira do Medio Rural quien, tras ello, ensalzó a la filloa como uno de los productos más característicos de la gastronomía gallega.



Ya por la tarde, a las 17,00 horas, aproximadamente 25 Xenerais da Ulla realizaron los tradicionales `atranques`, típicos del carnaval del Val do Ulla y alrededores de Santiago.



Las orquestas Olympus y Nevada serán las encargadas de poner el broche a la fiesta a partir de las 18,30 horas.