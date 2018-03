Pilar Fernández sinala a "precariedade" da xustiza galega para tratar casos de violencia de xénero

A fiscal especializada en violencia de xénero Pilar Fernández denunciou a "precariedade" coa que se traballa en Galicia nesta materia, xa que "a desculpa" da crise supuxo "recortar medios" nos xulgados mentres continuou aumentando o número de denuncias por violencia machista.

Nunha entrevista concedida á Cadena Ser, Fernández incidiu na necesidade de que esta petición "non siga caendo en saco roto". "Eu convidaría os responsables da xestión da xustiza na Xunta que veñan un día a ver como traballamos e que vexan se é posible se un compañeiro pódenos substituír no traballo que facemos no día a día", apuntou.

Ademais, a fiscal tamén explicou que na actualidade vítimas e agresores aínda "teñen que compartir o mesmo espazo" porque os medios "chegan a contagotas" e non se dispón dos "sitios adecuados" para tomar declaración ás mulleres e aos menores, a pesar de que llos "prometeron".

Así, Fernández instou aos responsables da situación a que "se poñan as pilas" e "fagan o seu traballo efectivo" logo de escoitar a súa protesta.

Actuar despois do 8M

Así mesmo, durante a súa entrevista na Cadena Ser, a fiscal expresou o seu desexo de que, após a mobilización feminista do pasado xoves, o Goberno "actúe" para dar "un impulso efectivo" e que se deixe de "teorizar" para aplicar "medidas". Tamén pediu que "se corrixa" e "se cambie a mentalidade", o "relax", xa que de momento a Administración central só tomou parte "de boca para fóra".

Neste sentido, engadiu que, a pesar de que é certo que no ano 2017, coa Lei de Igualdade, e no 2004, coa Lei Integral, deuse un "impulso", parecía "perdido", polo que as mulleres "saíron á rúa para dicir que isto non se pode relaxar" e que "hai que seguir traballando niso".

Folga na xustiza

Polo que respecta á folga da xustiza en Galicia, a fiscal Fernández asegurou que se "solidariza" cos funcionarios mobilizados para "esixir un aumento de soldo", á vez que advirte das consecuencias que pode ter este parón nos xulgados.

Por iso, instou á Xunta e aos sindicatos a "solucionar as súas diferenzas", porque é unha folga "moi importante" para a xustiza, polo que hai que "facer todo o posible" para pór ao día os asuntos e "sentar a resolvelos".