La Fiscalía investiga si hubo algún "ilícito penal" en la pelea entre menores en Lugo

El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha confirmado que el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación para determinar si hubo "ilícitos penales" en la pelea entre un grupo de menores en Lugo y que, posteriormente, fue difundida por las redes sociales.



A preguntas de los periodistas, tras la identificación de los menores que participaron en la pelea en la zona de O Cantiño, Suanzes ha confirmado que la Fiscalía de Lugo y la de Menores han abierto una investigación para determinar quiénes participaron en estos hechos, así como los posibles "inductores" y los que grabaron las imágenes que, posteriormente, fueron difundidas.



"De momento hay que encuadrarlo como un incidente puntual", ha señalado a la espera de conocer los resultados que se obtengan de esta investigación. Además, ha remarcado que hasta este miércoles la Fiscalía no recibió el atestado policial.



Por otra parte, ha recordado que el Ministerio Público puede actuar de oficio, aunque no exista una denuncia. Mientras, ha dicho también que no consta en Fiscalía que se hayan dado otros hechos similares al ocurrido en Lugo.