La Fiscalía de Pontevedra abre diligencias por el "deficiente funcionamiento" de la AP-9 en Rande

La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha abierto diligencias preprocesales para investigar el "deficiente funcionamiento sostenido" registrado "en los últimos meses" en el tramo de la AP-9 en el Puente de Rande, derivado de las obras de ampliación de capacidad que realiza la concesionaria Audasa.



Así lo ha comunicado este miércoles la Fiscalía Superior de Galicia, que ha explicado que se ha iniciado este procedimiento ante las informaciones recibidas en la Fiscalía, en la Valedora do Pobo y las aparecidas en prensa, por los problemas de retenciones de tráfico registrados en la autopista en el enlace de Cangas y el puente de Rande.



En concreto, ha incoado diligencias preprocesales de carácter civil de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, "a los efectos de valorar el ejercicio de una Acción Colectiva de Cesación", por la que se podría solicitar indemnización o restitución a los afectados de las cantidades devengadas en este periodo.



Tal y como ha avanzado, en caso de que prospere dicha acción colectiva, es necesario que los usuarios afectados conserven la documentación que acredite el uso de la autopista en el periodo de duración de la obra.

Retenciones y colapsos

Las obras de ampliación en el puente de Rande provocan de forma continua desde hace meses retenciones y colapsos de tráfico entre la península de O Morrazo y Vigo. Pese a que la ampliación fue inaugurada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a finales del pasado año, actualmente se están ejecutando "trabajos de rehabilitación" que también "afectan al tráfico".



Fruto de ello, los alcaldes de O Morrazo (Bueu, Cangas, Moaña y Vilaboa) han presentado diversas reclamaciones a Fomento, por las que piden que, mientras duren las obras, no se tenga que pagar por transitar por el tramo afectado. Además, ante "los incumplimientos de la concesionaria", solicitan que no se aplique el convenio que permite la subida de los peajes.



En este marco, a mediados de marzo se celebró una concentración en Moaña, y posteriormente los alcaldes de O Morrazo emplazaron a Fomento a mantener una reunión el 18 de mayo, a la que inicialmente confirmó la asistencia. Sin embargo, cuando comunicó que no asistiría ningún responsable, los regidores convocaron una primera concentración en la que participaron unas 200 personas.