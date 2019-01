Funcionarios de A Lama piden "ayuda" a Robles para reabrir las negociaciones

Una treintena de funcionarios de la prisión de A Lama han pedido la "ayuda" de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que se reabra la mesa de negociación del conflicto laboral que ha llevado a este colectivo a la convocatoria de varias jornadas de huelga general.



Los representantes sindicales le han reclamado "que se cumplan las promesas" que el PSOE les hizo "en la oposición", además de quejarse de que sienten "olvidados".



Portando una pancarta con el lema "Prisións en folga", secundada por Acaip, CCOO, CIG, UGT y CSIF, los funcionarios de A Lama se han concentrado ante la sede de Afundación en Pontevedra, donde el PSdeG-PSOE organizaba un encuentro con la ministra de Defensa, que se ha detenido para interesarse por sus quejas, acompañada por el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, el portavoz municipal en el ayuntamiento de Pontevedra, Agustín Fernández, y el diputado socialista en el Congreso, Guillermo Meijón.



"Entiendo que estén indignados", ha señalado Margarita Robles, quien ha lamentado no conocer con antelación la convocatoria de la concentración para recabar información. También se ha comprometido a "transmitir" las demandas de los funcionarios al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Invisibles"

"Somos invisibles", le ha reprochado uno de los trabajadores, a lo que la ministra ha respondido que "si a alguien no se lo pueden decir" es a ella y a su homólogo, en alusión a su ejercicio profesional en el ámbito jurídico y el cargo de la propia Robles como secretaria de Estado del Ministerio del Interior entre 1994 y 1996.



"No entendemos el giro con respecto a nosotros que han dado desde septiembre", ha insistido el portavoz del colectivo, Marcos Blanco, quien ha calificado de "incomprensible" la actitud del Gobierno. "Abrieron la mesa de negociación el 25 de septiembre, pusieron unas medidas laborales y una cantidad económica y las quitaron 72 horas después", han explicado los funcionarios.



Además, se han quejado de que "si se equipara" salarialmente a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, "no se puede discriminar a los funcionarios de prisiones", argumentando que son el colectivo de la Administración "que más peligrosidad soporta", por lo que existe "mucha inquietud" entre los trabajadores.



Después de más de un año de conflicto laboral, los funcionarios de prisiones tienen programadas varias movilizaciones ante el Congreso y en distintas ciudades a nivel estatal, además de intensificar sus protestas durante la próxima campaña de las elecciones municipales.