Galicia, entre las comunidades en que creció menos la compraventa de vivienda

Galicia figura entre las comunidades autónomas en las que creció menos la compraventa de viviendas en agosto, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



La compraventa de vivienda subió el pasado mes de agosto en todas las comunidades, excepto en Murcia, donde cayó un 5,2 %, con crecimientos más destacados en Baleares (49,2 %) y Cataluña (41 %).



Según el INE, la compraventa de viviendas se incrementó un 20,3 % en agosto, respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanzó un total de 35.501 operaciones inscritas, encadenando siete meses al alza en el conjunto de España.



Por comunidades, los mayores aumentos, junto a Baleares y Cataluña, se registraron en Navarra (38,1 %) y La Rioja (30,1 %).



De hecho, en Cataluña se registraron 6.253 operaciones, la cifra más elevada desde febrero de 2011.



Galicia (4 %) y Madrid (10,4 %) fueron las donde menos creció la compraventa de viviendas en ese periodo.



Atendiendo a las operaciones, las comunidades con mayor número de transmisiones por cada 100.000 habitantes fueron Baleares (142), Comunidad Valenciana (125) y Andalucía y Cataluña (ambas con 108).



Contando el conjunto de fincas transmitidas inscritas en los registros, y no sólo las utilizadas para vivienda, las operaciones se incrementaron especialmente en Extremadura (28,9 %), Aragón (19,9 %) y Baleares (17,9 %).



En el lado contrario, bajaron en La Rioja (-36 %), Murcia (-7,8 %) y Galicia (-4,5 %).



El siguiente cuadro recoge, por comunidades, el número total de operaciones de compraventa de viviendas registradas en agosto, la variación respecto al mismo mes del año anterior y el número correspondiente por cada 100.000 habitantes:



CCAA TOTAL VARIACIÓN % CADA 100.000 H.



=============================================================



Andalucía 7.136 18,4 108



Aragón 957 21,9 92



Asturias 572 13,5 67



Baleares 1.289 49,2 142



Canarias 1.838 24,6 106



Cantabria 469 22,1 100



C. y León 1.428 18,0 72



C-La Mancha 1.106 19,7 69



Cataluña 6.253 41,0 108



C. Valenciana 4.880 13,9 125



Extremadura 530 27,4 61



Galicia 1.074 4,0 48



Madrid 4.790 10,4 95



Murcia 994 -5,2 88



Navarra 468 38,1 94



País Vasco 1.379 13,6 80



La Rioja 251 30,1 102



TOTAL 35.501 20,3 97