Galicia contará con 327 compromisarios no Congreso do PP que elixirá ao sucesor de Rajoy

A delegación de Galicia será a cuarta con maior representación no Congreso Extraordinario do PP no que se elixirá ao sucesor de Mariano Rajoy á fronte do partido, cando aínda falta por despexar a incógnita de se haberá máis dun candidato e de se finalmente o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, decide dar o paso.



Concretamente, o peso de Galicia no conclave tradúcese en 279 compromisarios electos e 48 natos. Cada provincia ten como mínimo seis compromisarios asignados, pero á hora de enviar compromisarios tamén pesa a afiliación --na Comunidade hai máis de 101.000 afiliados-- (o 75%) e os resultados das últimas eleccións xerais de xuño de 2016 (o 25%).

Neste sentido, o Partido Popular obtivo na Comunidade galega --a única onde o PP se mantén nun goberno autonómico con maioría absoluta-- o 41,49% dos apoios neses comicios, sendo a forza máis votada con case 20 puntos de diferenza co PSOE.

A repartición de compromisarios por provincias sitúa a Pontevedra co maior número, un total de 84 --dous deles de Novas Xeracións (NN.XX.)--; seguida da Coruña, con 78 --dous de NN.XX.--; Ourense, con 73 --un de Novas Xeracións--; e Lugo, con 44 --un deles de NN.XX--.



Unha vez feita esta distribución, cada dirección provincial asignará o número de representantes de cada concello nos comités que se celebrarán a partir deste martes e nos próximos días.



OURENSE DISTRIBÚE XA OS SEUS COMPROMISARIOS



Precisamente, Ourense será a primeira provincia en realizar esta repartición, como avanzou este mesmo luns o presidente provincial do PP, Manuel Baltar, na súa conta de Twitter. "Non hai tempo que perder", asegurou.

Mentres, fontes populares confirmaron a Europa Press que A Coruña realizará a repartición este xoves e aínda falta por concretar o día en que terá lugar nas outras dúas provincias.

"Galicia terá un importante peso", destacou este martes o secretario xeral do PP galego, Miguel Tellado. Así, remarcou que será "a cuarta comunidade con maior representación" no Congreso "excepcional" do 20 e 21 de xullo que está "chamado a elixir" ao próximo presidente do partido.

Tellado tamén remarcou que a militancia "terá unha importancia" especial, xa que "votarán de forma directa aos aspirantes". Concretamente, o próximo 5 de xullo a militancia está chamada a participar en asembleas en todas as sedes do PP para elixir os compromisarios (nos casos nos que se anoten máis militantes que prazas para acudir ao congreso) e votar por un candidato, se é que finalmente se presenta máis dun aspirante.

Membros natos

Á marxe dos 279 compromisarios elixidos en urna, asistirán como membros natos o catro presidentes provinciais --Diego Calvo (A Coruña), Elena Candia (Lugo), Manuel Baltar (Ourense) e Alfonso Rueda (Pontevedra)--, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, os alcaldes das capitais de provincia --neste caso Ourense, Jesús Vázquez--, e todos os integrantes do comité executivo nacional, así como senadores e deputados do Congreso e eurodeputados.



No conxunto do partido, están chamados a participar un total de 3.134 compromisarios acudirán ao XIX congreso, dos cales 522 son membros natos e 2.612 son electos en cada unha das provincias.



Os afiliados poderán inscribirse para participar na elección do presidente do PP desde este luns até o 25 de xuño, ás 14,00 horas, e para participar como compromisario no congreso até o 29 de xuño ás 14,00 horas.