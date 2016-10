Galicia crecerá un 3,2 % este año y su tasa de paro será del 15,5 % en 2017

Galicia crecerá este año un 3,2 por ciento, por encima de la media española, y la tasa de paro el próximo año se situará en el 15,5 %, según las previsiones difundidas hoy por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas).



Según estas previsiones, el PIB de Galicia crecerá este año un 3,2 por ciento, igual que en 2015, debido al dinamismo en los servicios y la industria.



Para 2017, la previsión de crecimiento es del 2,5 porque se ralentizan esos mismos sectores, según las previsiones de Funcas, que auguran que la tasa de desempleo bajará del 19,3 por ciento en 2015 al 16,8 en 2016 y al 15,5 en 2017.



Siete comunidades autónomas, especialmente Baleares, y por detrás Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco, crecerán este año por encima de las previsiones de la economía española, según las cifras que FUNCAS ha dado a conocer hoy.



Castilla y León, Asturias, Cantabria y Extremadura, por el contrario, serán las menos dinámicas por su ramificación empresarial, "especialmente castigada por la crisis", y porque "no consiguen aprovechar el auge exportador". Además, apunta FUNCAS, "tienden a perder población".



La Fundación de cajas de ahorro, además, ofrece sus previsiones sobre la evolución del empleo, y así, sitúa a Navarra como la única comunidad que el año que viene dejará la tasa de paro por debajo del 10 por ciento.



Con la mirada puesta en 2016, el paro superará el 25 por ciento en Andalucía, Canarias, Extremadura, Ceuta y Melilla, y se quedará por debajo del 15 en Aragón, Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja.



A la espera del cierre del ejercicio actual, las previsiones de comportamiento de la economía de España para este año apuntan a un destacado crecimiento en el marco de la zona euro. El Gobierno ha situado éstas en el 2,9 por ciento, en tanto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recientemente las colocó en el 3,1 por ciento, en la línea de lo que augura FUNCAS.



Cara al año que viene, esta entidad también considera que la mayoría de las comunidades autónomas superarán el previsto aumento del PIB, más moderado que en 2016, pues se pronostica "una desaceleración para el conjunto del país".



Según su informe, éste es el desglose por comunidades:



- ANDALUCÍA: La economía crecerá este año por encima del tres por ciento, dos décimas menos que en 2015. En 2017 todos los sectores económicos padecerán una ralentización, dejando el PIB en un crecimiento del 2,1 por ciento, por debajo de la media.



La tasa de paro descenderá este ejercicio y el que viene hasta el 28,8 por ciento y el 26,8, respectivamente.



- ARAGÓN: El PIB de Aragón crecerá un 3,1 por ciento este año, cuatro décimas más que en 2015, gracias al empuje del sector servicios y de la industria. Para 2017 se espera una ralentización hasta el 2,5 por ciento.



La tasa de paro se reducirá hasta el 14,2 por ciento este año y hasta el 13,2 el próximo.



- ASTURIAS: El sector servicios dinamizará la economía asturiana este año, llevando el PIB al 2,4 por ciento. No obstante, FUNCAS alerta de la paralización del sector industrial.



En 2017, la economía del Principado se quedará en el 2,1 por ciento y se alerta de la pérdida de población.



Este año el desempleo no bajará, pero sí el que viene, ya que la tasa será casi dos puntos menos, del 17,4 por ciento.



- BALEARES: La previsión del PIB para este año se ha revisado ocho décimas al alza, lo que arroja un crecimiento del 3,5 por ciento, el mayor de todas las CCAA.



Ahora bien, FUNCAS advierte de las consecuencias que en las islas tendrá el "Brexit", debido al elevado peso del turismo británico, lo que lleva a rebajar la previsión de 2017 al 2,5 por ciento.



La tasa de paro bajará al 14,7 y al 13,4 por ciento este año y el siguiente, respectivamente.



- CANARIAS: El "Brexit" también se dejará notar en la economía canaria, dice FUNCAS. Para este año, se prevé un crecimiento del PIB del 3 por ciento, apoyado básicamente en los servicios, pero para 2017 se espera una ralentización hasta el 2,1.



La tasa de paro caerá del 29,1 por ciento de 2015 al 25,3 en 2016 y al 23,6 en 2017.



- CANTABRIA: Cantabria es, junto a Asturias, la comunidad con menor crecimiento del PIB este año, el 2,4. Como la construcción y los servicios crecerán menos de lo esperado, FUNCAS fija la previsión del año que viene en el 1,9 por ciento.



El empleo, no obstante, aumentará un 0,7 por ciento este año y mejorará hasta el 2,3 por ciento en 2017.



- CASTILLA Y LEÓN: La economía perderá impulso en 2016, por cuanto todos los sectores se ralentizarán al crecer un 2,5 por ciento frente al 2,9 de 2015. En 2017 el crecimiento será del 1,8, el más bajo de España, puntualiza FUNCAS. La tasa de paro será del 16,6 y el 15,5 por ciento, respectivamente.



- CASTILLA-LA MANCHA: El PIB de la región crecerá este año un 3,2 por ciento como consecuencia del mayor peso del sector servicios, pero al estancarse este sector el año que viene la previsión será del 2,5.



La tasa de paro bajará del 26,4 por ciento en 2015 al 23,6 en 2016 y al 22,1 en 2017.



- CATALUÑA: El crecimiento en 2016 será del 3,3%, superior a la media, en parte por la aportación de la construcción, pero para 2017 se prevé un frenazo hasta el 2,4 por la desaceleración de todos los sectores, especialmente los servicios.



El paro será del 16,7 por ciento en 2016 y del 15,4 en 2017.



- COMUNITAT VALENCIANA: El sector servicios conducirá al PIB de la región a crecer el 3,3 por ciento este año, aunque se prevé un frenazo en 2017 para dejar la economía en el 2,6 por ciento.



El incremento de la población activa moderará el descenso del paro hasta el 21,2 por ciento este año y hasta el 19,9 el que viene.



- EXTREMADURA. La economía extremeña crecerá el 2,5% en 2016 apoyada en los servicios y, en menor medida, en la industria. Para 2017, la previsión es el mismo porcentaje, un estancamiento derivado del parón de la construcción.



El descenso del desempleo será en parte mitigado por el aumento de la población activa, de modo que la tasa de paro se situará en el 28,2 por ciento este año y en el 27,4 el próximo.



- MADRID. La construcción será el sector de mayor crecimiento en Madrid y contribuirá a que el PIB aumente este año un 3,2%. En 2017 habrá una desaceleración hasta el 2,4 por la pérdida de impulso de todos los sectores.



La tasa de paro caerá al 16,2 por ciento este año y al 14,5 en 2017, respectivamente.



- MURCIA. La economía de la Región crecerá en 2016 un 3 por ciento, sustentada en el buen comportamiento de la industria y los servicios. La construcción, en cambio, registrará uno de los peores datos de todas las comunidades.



Los sectores no irán como en otras comunidades, de ahí que el PIB en 2017 se quede en el 1,9.



La tasa de paro caerá desde el 24,6 por ciento de 2015 hasta el 20,5 este año y el 18,7 el año próximo.



- NAVARRA. Será la única región que tendrá una tasa de paro inferior al 10% en 2017.



El PIB crecerá un 3 por ciento en 2016 por la contribución relevante de la construcción. Para 2017 se prevé una desaceleración de medio punto, hasta el 2,5%.



- PAÍS VASCO. Será una de las siete comunidades que crecerá por encima de la media en 2016, un 3,3 por ciento, gracias al empuje de la construcción. En 2017 todos los sectores se ralentizarán y el PIB bajará hasta el 2,2%.



La tasa de desempleo se reducirá hasta el 12,2 y el 10,8 por ciento este año y el próximo, respectivamente.



- LA RIOJA. El crecimiento del PIB se acelerará desde el 2,8% de 2015 hasta el 3% este año, para volver a desinflarse hasta el 2,2% en 2017 como consecuencia del frenazo de la industria y los servicios.



La tasa de paro bajará hasta el 13,6 por ciento en 2016 y al 11,3 por ciento en 2017.