Galicia cuenta con 79 playas "libres de humo"

Un total de 79 arenales de 45 ayuntamientos forman parte ya de la Red gallega de playas sin humo creada en 2016 con la adhesión inicial de 19 localidades y que desde su puesta en marcha se ha extendido a un total de 15 áreas fluviales.



La Consellería de Sanidade ha destacado la evolución de la red, que ha pasado de 26 playas en 2016 a 27 en 2017 y 79 en la actualidad, lo que supone el 16% de las playas censadas en Galicia.



Además, los ayuntamientos de Baiona, Corcubión y Rianxo cuentan con la acreditación de oro, que es el máximo nivel al que se puede optar, al declarar todas sus playas "libres de humo".



Como novedad, en 2018 se incorporó la posibilidad de incluir playas fluviales, que supuso la incorporación de un total de 15 áreas en ríos gallegos.



Además, la red se ha extendido a otros ámbitos, naciendo la Red gallega de puertos sin humo, con el objetivo de sensibilizar a usuarios y visitantes de puertos deportivos de los beneficios de vivir sin tabaco.



Actualmente, son cuatro los puertos deportivos adheridos a la iniciativa: Portosín, Portonovo, Ribadeo y Baiona. Sanidade agradece que la consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, haya colaborado en el proyecto al solicitar a los gestores portuarios su valoración y respaldo a la red gallega.



En las playas sin humo no se puede fumar en la zona del arenal, quedando excluidas las zonas al aire libre de los locales de hostelería situados en ellas. No existe vigilancia, ni sanción para el incumplimiento, y se considera una elección voluntaria y personal seleccionar una playa sin humo como lugar de ocio, de forma que su cumplimiento es una responsabilidad personal.

Referente nacional

Galicia es pionera en la creación de la primera red de playas sin humo, siendo "referente en la ampliación de espacios al aire libre no regulados por la normativa vigente" y ejemplo para otras comunidades, como Murcia, que ha solicitado información de la implantación en Galicia. También han mostrado su interés comunidades como Andalucía y Valencia.



La Red gallega se plantea con "fin educativo y de sensibilización social", "recalcando la importancia de la conducta de los adultos ante los más pequeños", con el objetivo de que niños y chicos sepan que "lonormal es no fumar" y avanzar y cambiar la percepción social sobre el tabaco, con el objetivo de convertir este entorno en educativo y preventivo.

El 71,6% de usuarios de playas sin humo apoyan la medida

La medida ha obtenido buena acogida ciudadana, según reflejan los datos de la encuesta realizada por la Consellería de Sanidade entre el 27 de julio y el 21 de agosto de 2018, en la que se preguntó a 1.350 usuarios de playas sin humo y se realizaron 1.000 entrevistas telefónicas.



Así, el 71,6% de los usuarios de las playas en el pasado año valoró esta iniciativa como buena o muy buena, esto es, 7,4 puntos más que en 2017.



Entre la población general, catalogaron esta iniciativa como muy buena o buena el 78,1%, 4,4 puntos más que en el 2017.



Además, crece el porcentaje de usuarios de las playas (68,7%) a los que les le gustaría que la iniciativa se extendiera la otras playas en el futuro y el 57,8% considera que debería extenderse la otros espacios al aire libre.



Sobre el cumplimiento, aumenta el porcentaje de usuarios de las playas que piensa que se respeta la recomendación de no de fumar en las playas, que actualmente es del 53,8%. Este porcentaje fue del 31,8 en el 2016 y del 48,7 en el 2017.



El 62% de la población general que conoce la iniciativa lo hizo a través de los medios de comunicación, el 10,5% por comentarios de otras personas y el 9,6% a través de la señalización con carteles de las playas.



Este último porcentaje fue aumentando respeto a los años anteriores, siendo en el año 2016 del 2,7% y en el año 2017 del 7,6%.