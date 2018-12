Investigan una agresión a dos jóvenes en Sanxenxo

La Guardia Civil ha iniciado una investigación para aclarar una agresión a dos chicas registrada en la noche del pasado sábado en la zona del Paseo dos Barcos, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.



Conforme han explicado fuentes próximas al operativo, agentes han iniciado una investigación después de haber recibido una denuncia de una de las jóvenes que aseguró haber sido agredida por un hombre que no conocía. Además, el presunto autor de los hechos también interpuso otra denuncia aunque por el momento no ha trascendido el contenido de la misma.



Por su parte, fuentes próximas a la investigación han explicado que, después de que la Guardia Civil tomase declaración a los denunciantes, se prevé recoger el testimonio de varios testigos de los hechos.



Precisamente, a través de su perfil de 'Facebook', la edil del BNG en esta localidad Sandra Fernández, que estaba en la zona en el momento del suceso, ha asegurado que el hombre agredió a dos jóvenes de distintos grupos que "no conocía y que no se conocían entre ellas".

+ Información Opinión | Rafael Torres: Misoginia e impunidad