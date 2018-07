Galicia pechou o primeiro semestre do ano con 39 persoas falecidas en 38 accidentes de tráfico rexistrados na rede viaria da comunidade, o que supón tres mortos menos que no mesmo período de 2017, un 7,1% menos.



Segundo os datos facilitados pola Dirección Xeral de Tráfico (DXT), até o peche de xuño rexistráronse 19 falecidos en 18 sinistros na provincia da Coruña, fronte aos 17 mortos de 2017; mentres que na de Ourense pasaron de tres a sete as vítimas.



Por contra, nas outras provincias reduciuse a sinistralidade, ao pecharse xuño con oito falecidos en oito accidentes en Lugo, tres menos que no mesmo período do ano pasado; mentres que na de Pontevedra reducíronse de 11 a cinco.



Aínda que as vítimas mortais descenderon un 7,1 por cento no primeiro semestre do ano en Galicia, aumentaron un 2,7% os accidentes mortais, de 37 a 38 entre xaneiro e xuño.



Deste xeito, na provincia da Coruña incrementáronse de 13 a 18 os sinistros mortais no primeiro semestre e na de Ourense de tres a sete; mentres descenderon de 11 a 8 en Lugo e de 10 a cinco en Pontevedra.



DATOS DE XUÑO

Segundo os datos da DXT, en Galicia rexistráronse en xuño 11 accidentes de tráfico con 12 falecidos, fronte ás 12 vítimas mortais en 10 sinistros do mesmo mes de 2017.



Entre os sinistros rexistrados o pasado mes na Comunidade galega houbo un atropelo, dous vuelcos e catro choques, mentres que o resto debéronse a saídas de vía.



En canto ás idades das vítimas mortais rexistradas en xuño, dúas eran menores de 25 anos; tres, maiores de 65; mentres tres situábanse entre os 25 e 45 anos; e catro, entre os 46 e 65.