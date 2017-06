Galicia, en risco extremo de incendios forestais

Galicia, Andalucía occidental, Asturias, parte do País Vasco, de Navarra, de Cataluña e de Estremadura permanecerán ao longo de hoxe e mañá no nivel "extremo" de riscos de incendios forestais, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).



Os datos meteorolóxicos e os modelos numéricos de predición do tempo da Aemet reflicten un risco extremo de incendios forestais no suroeste do país, sobre todo en Andalucía, onde as provincias de Huelva, parte de Sevilla, Cádiz, Málaga e Córdoba son as máis ameazadas.



A mesma situación reflíctese no noroeste da península, onde todas as provincias de Galicia e o Principado de Asturias permanecen baixo a alerta máxima.